https://ria.ru/20210708/otstavka-1740419081.html
Мэр Лобни ушел в отставку
Мэр Лобни ушел в отставку - РИА Новости, 08.07.2021
Мэр Лобни ушел в отставку
Глава подмосковной Лобни Евгений Смышляев слагает полномочия по собственному желанию, сообщили РИА Новости в совете депутатов городского округа Лобня. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T12:48
2021-07-08T12:48
2021-07-08T14:30
евгений смышляев
лобня
политика
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава подмосковной Лобни Евгений Смышляев слагает полномочия по собственному желанию, сообщили РИА Новости в совете депутатов городского округа Лобня.Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Смышляева задержали 2 июля в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Фабула дела при этом не раскрывается. Согласно УК РФ, максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до семи лет."В Совете депутатов городского округа Лобня Московской области зарегистрировано поданное главой городского округа Смышляевым Е. В. заявление о сложении полномочий по собственному желанию", - сообщил собеседник агентства.Смышляев с 2012 по 2014 год возглавлял контрольно-счетную палату города Лобня, затем он являлся руководителем администрации города. С 28 февраля 2017 года был назначен главой Лобни.
https://ria.ru/20210708/vrio-1740436834.html
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евгений смышляев, лобня, политика
Мэр Лобни ушел в отставку
12:48 08.07.2021 (обновлено: 14:30 08.07.2021)
Ставший фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями мэр Лобни Смышляев ушел в отставку