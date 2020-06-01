СК предъявил обвинение главе алтайского Славгорода

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение главе города Славгорода в совершении преступления... "получение должностным лицом взятки в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 29 мая глава муниципального образования получил взятку в 2 миллиона рублей от директора одной из организаций для принятия юридически значимых решений о выборе общества в качестве поставщика угля для МУП "Теплосбыт" и заключении соответствующих договоров в обход порядка закупок.
Добавляется, что следователем были выявлены и иные факты преступлений чиновника – "при допросе он признался в получении взяток на общую сумму более шести миллионов рублей". В настоящее время решается вопрос о возбуждении дел по дополнительным эпизодам преступной деятельности чиновника.
"В связи с полным признанием вины по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу", - добавляется в сообщении.
На официальном сайте муниципального образования сообщается, что глава города Славгорода – 49-летний Сергей Горбунов. Он бывший военный и полицейский. Пост главы города занял в июле 2018 года по решению городского собрания депутатов.