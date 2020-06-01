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2020-06-01T11:53
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СК предъявил обвинение главе алтайского Славгорода
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РИА Новости

СК предъявил обвинение главе алтайского Славгорода

11:53 01.06.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере главе алтайского Славгорода, он отправлен под домашний арест, сообщает СК России на странице в YouTube.
"Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение главе города Славгорода в совершении преступления... "получение должностным лицом взятки в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 29 мая глава муниципального образования получил взятку в 2 миллиона рублей от директора одной из организаций для принятия юридически значимых решений о выборе общества в качестве поставщика угля для МУП "Теплосбыт" и заключении соответствующих договоров в обход порядка закупок.
Добавляется, что следователем были выявлены и иные факты преступлений чиновника – "при допросе он признался в получении взяток на общую сумму более шести миллионов рублей". В настоящее время решается вопрос о возбуждении дел по дополнительным эпизодам преступной деятельности чиновника.
"В связи с полным признанием вины по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу", - добавляется в сообщении.
На официальном сайте муниципального образования сообщается, что глава города Славгорода – 49-летний Сергей Горбунов. Он бывший военный и полицейский. Пост главы города занял в июле 2018 года по решению городского собрания депутатов.
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YouTubeСледственный комитет России (СК РФ)Сергей ГорбуновСлавгородПроисшествия
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