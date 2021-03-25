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Суд арестовал мэра Майкопа по делу о вымогательстве
Суд арестовал мэра Майкопа по делу о вымогательстве
Суд арестовал до 23 мая мэра Майкопа Андрея Гетманова, в отношении которого возбуждено уголовное дело о вымогательстве, сообщает пресс-служба Майкопского... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T19:45
2021-03-25T19:51
майкопский городской суд
майкоп
происшествия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Суд арестовал до 23 мая мэра Майкопа Андрея Гетманова, в отношении которого возбуждено уголовное дело о вымогательстве, сообщает пресс-служба Майкопского городского суда.Днём в среду следственное ведомство сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении главы столицы Адыгеи Майкопа по подозрению в вымогательстве и задержании чиновника. Уточнялось, что уголовное преследование ведётся по материалам, поступившим из республиканского УФСБ."Майкопский городской суд ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Гетманова А.Л. удовлетворил. Избрал обвиняемому Гетманову А.Л. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на месяц 29 суток, то есть до 23 мая 2021 года включительно", - говорится в сообщении.Как сообщалось ранее, по данным следствия, подозреваемый в мае 2018 года пригласил к себе в служебный кабинет предпринимателя-агрария и потребовал от него обменяться земельными участками, расположенными на территории Майкопского района, однако участки имели неравнозначную площадь и стоимость, разница составила более 5 миллионов рублей, и мужчина отказался от невыгодной для него сделки. По информации СУСК, получив отказ, подозреваемый стал высказывать в адрес предпринимателя угрозы применения физической расправы, вплоть до убийства, опасаясь угроз, бизнесмен согласился на кабальную сделку.
https://ria.ru/20210323/belozertsev-1602554833.html
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майкопский городской суд, майкоп, происшествия

Суд арестовал мэра Майкопа по делу о вымогательстве

19:45 25.03.2021 (обновлено: 19:51 25.03.2021)
 
© Фото : @andrey.getmanov/InstagramГлава муниципального образования город Майкоп Андрей Гетманов
Глава муниципального образования город Майкоп Андрей Гетманов - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© Фото : @andrey.getmanov/Instagram
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Суд арестовал до 23 мая мэра Майкопа Андрея Гетманова, в отношении которого возбуждено уголовное дело о вымогательстве, сообщает пресс-служба Майкопского городского суда.
Днём в среду следственное ведомство сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении главы столицы Адыгеи Майкопа по подозрению в вымогательстве и задержании чиновника. Уточнялось, что уголовное преследование ведётся по материалам, поступившим из республиканского УФСБ.
"Майкопский городской суд ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Гетманова А.Л. удовлетворил. Избрал обвиняемому Гетманову А.Л. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на месяц 29 суток, то есть до 23 мая 2021 года включительно", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, по данным следствия, подозреваемый в мае 2018 года пригласил к себе в служебный кабинет предпринимателя-агрария и потребовал от него обменяться земельными участками, расположенными на территории Майкопского района, однако участки имели неравнозначную площадь и стоимость, разница составила более 5 миллионов рублей, и мужчина отказался от невыгодной для него сделки. По информации СУСК, получив отказ, подозреваемый стал высказывать в адрес предпринимателя угрозы применения физической расправы, вплоть до убийства, опасаясь угроз, бизнесмен согласился на кабальную сделку.
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