https://ria.ru/20201116/volgodonsk-1584783413.html
Суд арестовал главу администрации Волгодонска, сообщил источник
Суд арестовал главу администрации Волгодонска, сообщил источник
Суд санкционировал арест главы администрации Волгодонска Виктора Мельникова, подозреваемого в превышении полномочий, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T10:36
2020-11-16T10:36
2020-11-16T10:36
волгодонск
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Суд санкционировал арест главы администрации Волгодонска Виктора Мельникова, подозреваемого в превышении полномочий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ростовской области.В воскресенье источник заявил агентству, что в отношении Мельникова возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в сфере ЖКХ. В администрации и дома у чиновника прошли обыски."Мельников заключен под стражу", - сказал собеседник агентства.Официальным комментарием правоохранительных органов по данному делу РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20201115/volgodonsk-1584710275.html
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волгодонск, ростовская область, происшествия