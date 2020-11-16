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Суд арестовал главу администрации Волгодонска, сообщил источник
Суд арестовал главу администрации Волгодонска, сообщил источник
Суд санкционировал арест главы администрации Волгодонска Виктора Мельникова, подозреваемого в превышении полномочий, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T10:36
2020-11-16T10:36
волгодонск
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Суд санкционировал арест главы администрации Волгодонска Виктора Мельникова, подозреваемого в превышении полномочий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ростовской области.В воскресенье источник заявил агентству, что в отношении Мельникова возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в сфере ЖКХ. В администрации и дома у чиновника прошли обыски."Мельников заключен под стражу", - сказал собеседник агентства.Официальным комментарием правоохранительных органов по данному делу РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20201115/volgodonsk-1584710275.html
волгодонск
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волгодонск, ростовская область, происшествия

Суд арестовал главу администрации Волгодонска, сообщил источник

10:36 16.11.2020
 
© Фото : Официальный сайт Администрации города ВолгодонскаГлава администрации Волгодонска Виктор Мельников
Глава администрации Волгодонска Виктор Мельников - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Фото : Официальный сайт Администрации города Волгодонска
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Суд санкционировал арест главы администрации Волгодонска Виктора Мельникова, подозреваемого в превышении полномочий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ростовской области.
В воскресенье источник заявил агентству, что в отношении Мельникова возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в сфере ЖКХ. В администрации и дома у чиновника прошли обыски.
"Мельников заключен под стражу", - сказал собеседник агентства.
Официальным комментарием правоохранительных органов по данному делу РИА Новости пока не располагает.
Глава администрации Волгодонска Виктор Мельников - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
Вчера, 14:58
Источник сообщил о возбуждении дела против главы Волгодонска
 
ВолгодонскРостовская областьПроисшествия
 
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