https://ria.ru/20201116/volgodonsk-1584783413.html

Суд арестовал главу администрации Волгодонска, сообщил источник

Суд арестовал главу администрации Волгодонска, сообщил источник

Суд санкционировал арест главы администрации Волгодонска Виктора Мельникова, подозреваемого в превышении полномочий, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T10:36

2020-11-16T10:36

2020-11-16T10:36

волгодонск

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Суд санкционировал арест главы администрации Волгодонска Виктора Мельникова, подозреваемого в превышении полномочий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ростовской области.В воскресенье источник заявил агентству, что в отношении Мельникова возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в сфере ЖКХ. В администрации и дома у чиновника прошли обыски."Мельников заключен под стражу", - сказал собеседник агентства.Официальным комментарием правоохранительных органов по данному делу РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20201115/volgodonsk-1584710275.html

волгодонск

ростовская область

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгодонск, ростовская область, происшествия