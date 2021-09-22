https://ria.ru/20210922/prigovor-1751241082.html

Экс-мэр Майкопа получил 2,5 года условно по трем статьям УК

Экс-мэр Майкопа получил 2,5 года условно по трем статьям УК - РИА Новости, 22.09.2021

Экс-мэр Майкопа получил 2,5 года условно по трем статьям УК

Суд признал бывшего мэра Майкопа виновным в принуждении к совершению сделки, незаконном хранении боеприпасов и покушении на мошенничество в крупном размере и... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T09:39

2021-09-22T09:39

2021-09-22T09:39

происшествия

майкоп

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КРАСНОДАР, 22 сен – РИА Новости. Суд признал бывшего мэра Майкопа виновным в принуждении к совершению сделки, незаконном хранении боеприпасов и покушении на мошенничество в крупном размере и приговорил его к 2,5 года лишения свободы условно, сообщает СУСК по Адыгее.В конце марта следственное ведомство сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении главы столицы Адыгеи по подозрению в вымогательстве, чиновника задержали. Пост на тот момент занимал Андрей Гетманов. По данным следствия, в мае 2018 года мэр пригласил к себе в кабинет предпринимателя-агрария и потребовал от него обменяться земельными участками. Участки имели неравнозначную площадь и стоимость, и предприниматель отказался от невыгодной сделки. Как отмечает СУСК, экс-чиновник стал угрожать ему физической расправой, принудив к кабальной сделке.Впоследствии в деле экс-мэра появились еще два эпизода: ему вменили незаконное хранение боеприпасов после обыска в доме и покушение на мошенничество с землей. По данным следствия, в июле 2017 года чиновник решил завладеть правами на три земельных участка своего знакомого и убедил того подписать договоры купли-продажи и уступки прав аренды на них, а взамен пообещал передать права аренды на якобы равноценный земельный участок. Однако преступление не было доведено до конца, так как Росреестр отказал в регистрации по одному из участков, добавляется в релизе."Доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему главе администрации МО "Город Майкоп". Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов) и ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере)… Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор суда в законную силу не вступил", - сообщает СУСК.Уточняется, что уголовные дела были возбуждены по материалам республиканского УФСБ.Согласно данным сайта мэрии Майкопа, на пост мэра Гетманова избрали депутаты горсовета 1 февраля 2018 года по результатам конкурса, проведенного специальной комиссией. В апреле 2021 года его полномочия были прекращены, членство в "Единой России" приостановлено.

https://ria.ru/20210921/tomsk-1751206512.html

https://ria.ru/20210511/khalatnost-1731826239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, майкоп