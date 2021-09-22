Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210922/prigovor-1751241082.html
Экс-мэр Майкопа получил 2,5 года условно по трем статьям УК
Экс-мэр Майкопа получил 2,5 года условно по трем статьям УК - РИА Новости, 22.09.2021
Экс-мэр Майкопа получил 2,5 года условно по трем статьям УК
Суд признал бывшего мэра Майкопа виновным в принуждении к совершению сделки, незаконном хранении боеприпасов и покушении на мошенничество в крупном размере и... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T09:39
2021-09-22T09:39
происшествия
майкоп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602672363_0:14:1081:622_1920x0_80_0_0_0f0bb710a772f3e5479cf3552d9fbf9a.jpg
КРАСНОДАР, 22 сен – РИА Новости. Суд признал бывшего мэра Майкопа виновным в принуждении к совершению сделки, незаконном хранении боеприпасов и покушении на мошенничество в крупном размере и приговорил его к 2,5 года лишения свободы условно, сообщает СУСК по Адыгее.В конце марта следственное ведомство сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении главы столицы Адыгеи по подозрению в вымогательстве, чиновника задержали. Пост на тот момент занимал Андрей Гетманов. По данным следствия, в мае 2018 года мэр пригласил к себе в кабинет предпринимателя-агрария и потребовал от него обменяться земельными участками. Участки имели неравнозначную площадь и стоимость, и предприниматель отказался от невыгодной сделки. Как отмечает СУСК, экс-чиновник стал угрожать ему физической расправой, принудив к кабальной сделке.Впоследствии в деле экс-мэра появились еще два эпизода: ему вменили незаконное хранение боеприпасов после обыска в доме и покушение на мошенничество с землей. По данным следствия, в июле 2017 года чиновник решил завладеть правами на три земельных участка своего знакомого и убедил того подписать договоры купли-продажи и уступки прав аренды на них, а взамен пообещал передать права аренды на якобы равноценный земельный участок. Однако преступление не было доведено до конца, так как Росреестр отказал в регистрации по одному из участков, добавляется в релизе."Доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему главе администрации МО "Город Майкоп". Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов) и ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере)… Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор суда в законную силу не вступил", - сообщает СУСК.Уточняется, что уголовные дела были возбуждены по материалам республиканского УФСБ.Согласно данным сайта мэрии Майкопа, на пост мэра Гетманова избрали депутаты горсовета 1 февраля 2018 года по результатам конкурса, проведенного специальной комиссией. В апреле 2021 года его полномочия были прекращены, членство в "Единой России" приостановлено.
https://ria.ru/20210921/tomsk-1751206512.html
https://ria.ru/20210511/khalatnost-1731826239.html
майкоп
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602672363_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_0ec6df4fdf684b9babe458f92e7f9bb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, майкоп
09:39 22.09.2021
 
Экс-мэр Майкопа получил 2,5 года условно по трем статьям УК

Суд приговорил экс-мэра Майкопа Гетманова к 2,5 года условно по трем статьям УК

© Фото : @andrey.getmanov/InstagramГлава муниципального образования город Майкоп Андрей Гетманов
Глава муниципального образования город Майкоп Андрей Гетманов - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© Фото : @andrey.getmanov/Instagram
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 22 сен – РИА Новости. Суд признал бывшего мэра Майкопа виновным в принуждении к совершению сделки, незаконном хранении боеприпасов и покушении на мошенничество в крупном размере и приговорил его к 2,5 года лишения свободы условно, сообщает СУСК по Адыгее.
В конце марта следственное ведомство сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении главы столицы Адыгеи по подозрению в вымогательстве, чиновника задержали. Пост на тот момент занимал Андрей Гетманов. По данным следствия, в мае 2018 года мэр пригласил к себе в кабинет предпринимателя-агрария и потребовал от него обменяться земельными участками. Участки имели неравнозначную площадь и стоимость, и предприниматель отказался от невыгодной сделки. Как отмечает СУСК, экс-чиновник стал угрожать ему физической расправой, принудив к кабальной сделке.
Задержание сотрудниками СК РФ и УФСБ вице-мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова по подозрению в получении крупной взятки - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 20:13
В Томске бывшего вице-мэра приговорили к четырем годам колонии за взятки
Впоследствии в деле экс-мэра появились еще два эпизода: ему вменили незаконное хранение боеприпасов после обыска в доме и покушение на мошенничество с землей. По данным следствия, в июле 2017 года чиновник решил завладеть правами на три земельных участка своего знакомого и убедил того подписать договоры купли-продажи и уступки прав аренды на них, а взамен пообещал передать права аренды на якобы равноценный земельный участок. Однако преступление не было доведено до конца, так как Росреестр отказал в регистрации по одному из участков, добавляется в релизе.
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему главе администрации МО "Город Майкоп". Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов) и ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере)… Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор суда в законную силу не вступил", - сообщает СУСК.
Уточняется, что уголовные дела были возбуждены по материалам республиканского УФСБ.
Согласно данным сайта мэрии Майкопа, на пост мэра Гетманова избрали депутаты горсовета 1 февраля 2018 года по результатам конкурса, проведенного специальной комиссией. В апреле 2021 года его полномочия были прекращены, членство в "Единой России" приостановлено.
Скульптура Фемида у входа в здание Красноярского краевого суда - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
11 мая, 17:54
Мэр Орла сообщил, что против него возбудили уголовное дело о халатности
 
ПроисшествияМайкоп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего самолета Ан-26
04:53СМИ: Меркель отклонила первый звонок Байдена в качестве президента США
04:33"Приводит в восторг": в США восхитились новым российским мотоциклом Ural
04:30В Приморье выросло число амурских тигров
04:25В Приморье признали результаты выборов в ГД в регионе действительными
04:25Врач рассказала, почему глаза реагируют на простуду
04:18Ученый оценил влияние изменения климата на белых медведей
04:13Экономист спрогнозировал рекорд в выдаче ипотеки в России в этом году
03:30Главы МИД постоянных членов СБ ООН проводят встречу с генсеком ООН
03:30В ПФР объяснили, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года
03:30Хуснуллин заявил об объективных проблемах при старте отопительного сезона
03:20Глава ОСК пожаловался на проектантов подлодок
03:15Эксперт спрогнозировал, когда и насколько "просядет" рубль
03:14Лавров напомнил генсеку НАТО о предложениях России по деэскалации
03:12В Рособрнадзоре спрогнозировали последствия полного отказа от ЕГЭ
03:08Источники: запуск спутников "Экспресс" с Байконура отложили на декабрь
03:05Эксперты предупредили россиян о фейковых звонках с номеров близких
03:00Лавров встретился с главой МИД Британии
02:35Дипломат усомнился, что сотрудничество с НАТО соответствует интересам ООН
02:31Лавров провел встречу с главой МИД Польши
Лента новостейМолния