Мэра Усть-Кута арестовали по подозрению во взяточничестве
10:13 06.10.2020 (обновлено: 10:20 06.10.2020)
ИРКУТСК, 6 окт - РИА Новости. Мэр города Усть-Кут в Иркутской области Александр Душин, задержанный ранее в аэропорту, арестован на два месяца по подозрению во взяточничестве, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
Ранее сообщалось, что глава Усть-Кутского муниципального образования Душин задержан в аэропорту Иркутска, он подозревается во взяточничестве на сумму более 16 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, совершенном главой органа местного самоуправления и повлекшем тяжкие последствия.
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По версии следствия, в 2019 году Душин от имени администрации муниципального образования заключил контракт с коммерческой фирмой на выполнение работ по благоустройству. Как заявляет СК, несмотря на не полностью выполненные работы, Душин подписал акты о приемке и справки о стоимости работ и затрат. На основании этих документов из бюджета оплачены работы на сумму более 40 миллионов рублей, из них 16 миллионов рублей - за невыполненные работы, либо выполненные с нарушением проектной документации, указывает следствие. По его данным, на счета юридических лиц, аффилированных Душину, подрядчик перечислил более 16 миллионов рублей.
"Душин арестован судом на два месяца", - говорится в сообщении.
Статья, на основании которой заведено уголовное дело, предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
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