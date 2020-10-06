https://ria.ru/20201006/vzyatka-1578363230.html

Мэра Усть-Кута арестовали по подозрению во взяточничестве

Мэр города Усть-Кут в Иркутской области Александр Душин, задержанный ранее в аэропорту, арестован на два месяца по подозрению во взяточничестве, сообщает СУСК... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T10:13

2020-10-06T10:13

2020-10-06T10:20

следственный комитет россии (ск рф)

иркутская область

иркутск

усть-кут

происшествия

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<strong>ИРКУТСК, 6 окт - РИА Новости.</strong> Мэр города <a href="http://ria.ru/location_Ust_Kut/" target="_blank" data-auto="true">Усть-Кут</a> в Иркутской области Александр Душин, задержанный ранее в аэропорту, арестован на два месяца по подозрению во взяточничестве, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.Ранее сообщалось, что глава Усть-Кутского муниципального образования Душин задержан в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Irkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Иркутска</a>, он подозревается во взяточничестве на сумму более 16 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, совершенном главой органа местного самоуправления и повлекшем тяжкие последствия.По версии следствия, в 2019 году Душин от имени администрации муниципального образования заключил контракт с коммерческой фирмой на выполнение работ по благоустройству. Как заявляет <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, несмотря на не полностью выполненные работы, Душин подписал акты о приемке и справки о стоимости работ и затрат. На основании этих документов из бюджета оплачены работы на сумму более 40 миллионов рублей, из них 16 миллионов рублей - за невыполненные работы, либо выполненные с нарушением проектной документации, указывает следствие. По его данным, на счета юридических лиц, аффилированных Душину, подрядчик перечислил более 16 миллионов рублей.Статья, на основании которой заведено уголовное дело, предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20201002/vzyatka-1578088032.html

https://ria.ru/20200926/vzyatka-1577805016.html

иркутская область

иркутск

усть-кут

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), иркутская область, иркутск, усть-кут, происшествия