https://ria.ru/20211005/evpatoriya-1753148268.html

Источник сообщил о задержании главы городского округа Евпатории

Источник сообщил о задержании главы городского округа Евпатории - РИА Новости, 05.10.2021

Источник сообщил о задержании главы городского округа Евпатории

Глава муниципального образования городской округ Евпатория, глава городского совета города Олеся Харитоненко задержана правоохранителями, суд Евпатории сегодня... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T12:29

2021-10-05T12:29

2021-10-05T12:52

происшествия

евпатория

россия

республика крым

единая россия

евпаторийский городской совет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Глава муниципального образования городской округ Евпатория, глава городского совета города Олеся Харитоненко задержана правоохранителями, суд Евпатории сегодня изберет ей меру пресечения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.Харитоненко - одна из двух глав муниципалитетов, вошедших в Госсовет РФ. Ранее источник в силовых структурах Крыма сообщил РИА Новости о проведении следственных действий (обыска) в ее рабочем кабинете."Глава горсовета Харитоненко задержана, суд в Евпатории сегодня изберет ей меру пресечения", - сообщил источник.По его данным, правоохранительные органы также проводят следственные действия с главой администрации Евпатории Романом Тихончуком, который проходит по делу как свидетель.Олеся Харитоненко в 2014 году избрана депутатом Евпаторийского городского совета от партии "Единая Россия". В 2016 году избрана секретарем Евпаторийского местного отделения партии. В 2019 году вошла в обновленный состав Совета при президенте и в состав президиума Совета. В сентябре 2019 года избрана главой муниципального образования городской округ Евпатория республики Крым – председателем Евпаторийского городского совета. В декабре 2020 года вошла в состав Госсовета РФ.

https://ria.ru/20211005/krym-1753140470.html

https://ria.ru/20210927/evpatoriya-1752031865.html

евпатория

россия

республика крым

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, евпатория, россия, республика крым, единая россия, евпаторийский городской совет