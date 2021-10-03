https://ria.ru/20211003/katastrofy-1752911363.html

Аварии и катастрофы вертолетов в России в 2020-2021 годах

Аварии и катастрофы вертолетов в России в 2020-2021 годах - РИА Новости, 03.10.2021

Аварии и катастрофы вертолетов в России в 2020-2021 годах

3 октября в Подмосковье вертолет Robinson R-44 упал в лесу в районе Тураевского шоссе вблизи Лыткарино. Все три человека на борту погибли. По данным управления... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T22:52

2021-10-03T22:52

2021-10-03T22:52

происшествия

справки

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ми-8

ка-32

ка-27

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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20213 октября в Подмосковье вертолет Robinson R-44 упал в лесу в районе Тураевского шоссе вблизи Лыткарино. Все три человека на борту погибли. По данным управления МЧС по Московской области, экипаж выполнял учебный полет. Информация о ЧП поступила спасателям в 19:41. Возгорания после падения не было.27 сентября на Камчатке частный вертолет Sud-Aviation Gazelle при посадке завалился на бок. Инцидент произошел в районе 23 километра трассы Елизово - Паратунка в Елизовском муниципальном районе. По оперативным данным, в момент посадки под шасси вертолета ушел грунт, в результате чего воздушное судно опрокинулось на бок. Погибших и пострадавших нет.24 сентября на Камчатке вертолет Ка-27 не вышел на связь в 05:30 по местному времени (23 сентября 20:30 мск). Пропавший вертолет был обнаружен в 10 километрах северо-западнее населенного пункта Николаевка Елизовского района. На борту находились пять членов экипажа. Все они погибли. Вертолет принадлежал 5-му отдельному авиационному отряду ФСБ России.23 сентября в Ижевске медицинский вертолет совершил жесткую посадку на Воткинском шоссе. По данным следствия, из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации вертолет приземлился на территории первой республиканской больницы и частично разрушился. На борту находились пилот и три пассажира, серьезных травм они не получили. Минздрав РФ сообщал, что в результате ЧП фельдшер получил травму головы.23 августа в Иваново совершил жесткую посадку вертолет АО "Национальная служба санитарной авиации", в результате у него оторвалась одна из четырех лопастей. По информации УМВД по региону, винтовая деталь пробила металлическое ограждение посадочной площадки и "ударила в борт припаркованной машины медицинской службы". В результате инцидента никто не пострадал. По данным полиции, на борту вертолета пациентов не было, как и людей в автомобиле.12 августа на территории Камчатского края упал вертолет Ми-8 с туристами. Крушение произошло в районе Кроноцкого заповедника, летательный аппарат упал в озеро. На борту были 16 человек – три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок. Восемь человек выжили, из них четверо не пострадали. Поисковая операция на месте была завершена 18 августа, когда на поверхность подняли тела всех погибших. Вертолет вытащили из воды на берег 6 сентября.24 июня вертолет Ми-8, принадлежащий Росгвардии, потерпел крушение в Ленинградской области. Трое человек, которые находились на борту, погибли.10 июня вертолет авиакомпании "ЮТэйр", летевший на Тямкинское нефтяное месторождение, совершил вынужденную посадку в болотистой местности в Тюменской области. На борту находились два члена экипажа - командир и второй пилот, пассажиров не было. Никто не пострадал. Как уточнили в Уральской транспортной прокуратуре, вертолет совершал полет с одного месторождения на другое по заданию компании "Уватнефтегаз".17 мая вертолет Robinson упал в Архангельской области, в районе острова Мудьюнг. В результате произошедшего один человек погиб, двое получили травмы, один пропал без вести.8 мая вертолет Ми-2 вылетел по маршруту аэропорт "Кречет" - река Островная в Елизовском районе Камчатского края. На борту находились командир вертолета и пассажир, а также груз. В запланированное время экипаж не вышел на связь. На следующий день в лесной зоне в пригороде Петропавловска-Камчатского нашли обгоревшее воздушное судно. Люди, находившиеся на борту, погибли.17 апреля на Кубани в районе трассы Краснодар – Новороссийск совершил жесткую посадку вертолет Ми-2. Вертолет орошал поля. Пилот вертолета погиб.25 марта в Калининградской области вертолет Ка-32 МЧС России при выполнении планового тренировочного полета упал в акваторию Куршского залива, в пяти километрах от города Полесск. На борту находились три человека, один из них погиб, остальные пострадали.202020 октября вертолет Robinson R44 компании "АэроСоюз", выполнявший коммерческий рейс "Вологда - Великий Устюг", упал в реку Сухона около поселка Бобровское в Нюксенском районе Вологодской области. На его борту находились трое мужчин и женщина. На месте крушения было обнаружено тело мужчины - гендиректора туристической компании "Дед Мороз" Олега Васильева. Спасателям не удалось найти тела остальных участников смертельного полета.6 июля в Ростовской области, выполняя после ремонта пробный полет, потерпел крушение вертолет Ми-2. Механик от полученных травм скончался на месте, пилот был госпитализирован.26 мая в аэропорту Анадыря на Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 ВКС России. Находившиеся на борту четыре человека погибли. Вертолет проводил контрольное вывешивание и упал с высоты 15 метров. После аварии на месте происшествия возник пожар.19 мая при выполнении учебно-тренировочного полета в 20 километрах от города Клин в Московской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 ВКС России. Экипаж из трех человек погиб. Полет выполнялся без боекомплекта. Вертолет упал в безлюдной местности.7 мая при выполнении планового полета на территории аэродрома 39-го вертолетного полка в Крыму совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-35. Один пилот умер в больнице, двое получили ранения. Разрушений на земле нет.19 марта вертолет Bell 206В-III упал в Ненецком автономном округе, пилот погиб, пассажирка осталась жива. Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар – мыс Константиновский, им управлял индивидуальный предприниматель.28 февраля Вертолет марки Robinson, принадлежащий ООО "Аэросоюз Волгоград", упал в районе села Линейное Наримановского района Астраханской области. Пилот погиб.14 февраля на Ямале вертолет Ми-8 авиакомпании "Скол", летевший в порт Сабетта, попал в снежную пургу и совершил жесткую посадку. Он перевернулся, у него сломались лопасти. На борту вертолета было десять человек, в том числе три члена экипажа. В результате жесткой посадки погибли оба пилота.7 февраля вертолет Bell 407 совершил жесткую посадку на лед Камы в шести километрах от берега недалеко от города Лаишево в Татарстане. На борту находились три человека, один из них (депутат Госдумы Айрат Хайруллин) погиб, двое были госпитализированы с травмами.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, справки, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ми-8, ка-32, ка-27, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)