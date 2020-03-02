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Комиссия МАК расследует крушение вертолета Robinson под Астраханью
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РИА Новости

Комиссия МАК расследует крушение вертолета Robinson под Астраханью

11:37 02.03.2020
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© Фото : ГУ МЧС России по Астраханской областиНа месте падения вертолета в Наримановском районе Астраханской области
На месте падения вертолета в Наримановском районе Астраханской области
© Фото : ГУ МЧС России по Астраханской области
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования причин падения вертолета в Наримановском районе Астраханской области, сообщается на сайте комитета.
"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.
Вертолет марки Robinson, принадлежащий ООО "Аэросоюз Волгоград", упал в районе села Линейное Наримановского района в пятницу вечером. Пилот погиб. Южное следственное управление на транспорте СК России, а также Южная транспортная прокуратура организовали проверку исполнения законодательства безопасности полетов. По сообщению источника РИА Новости в экстренных службах, вертолет выполнял полет без сертификата летной годности. Он добавил, что причиной падения мог стать сильный ветер, из-за которого пилот потерял управление.
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Следственный комитет России (СК РФ)Межгосударственный авиационный комитетНаримановский районАстраханская областьПроисшествия
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