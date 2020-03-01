Источник: упавший под Астраханью вертолет не имел летного сертификата

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Вертолет, потерпевший крушение в Астраханской области, выполнял полет без сертификата летной годности, сообщил РИА Новости предварительные данные источник в экстренных службах.
"По предварительным данным, вертолет выполнял полет без сертификата летной годности", - сказал собеседник. Он добавил, что причиной падения мог стать сильный ветер, из-за которого пилот потерял управление.
Вертолет марки Robinson, принадлежащий ООО "Аэросоюз Волгоград", упал в районе села Линейное Наримановского района в пятницу вечером. Пилот погиб. Южное следственное управление на транспорте СК России, а также Южная транспортная прокуратура организовали проверку исполнения законодательства безопасности полетов.
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