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2020-03-01T13:54+0300
https://ria.ru/20200301/1565991282.html
Источник: упавший под Астраханью вертолет не имел летного сертификата
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565464036_0:147:1024:723_1036x0_80_0_0_8d433718f544182c229e56be4a2313e8.jpg
РИА Новости

Источник: упавший под Астраханью вертолет не имел летного сертификата

13:54 01.03.2020
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© Фото : ГУ МЧС России по Астраханской областиНа месте падения вертолета в Наримановском районе Астраханской области
На месте падения вертолета в Наримановском районе Астраханской области
© Фото : ГУ МЧС России по Астраханской области
На месте падения вертолета в Наримановском районе Астраханской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Вертолет, потерпевший крушение в Астраханской области, выполнял полет без сертификата летной годности, сообщил РИА Новости предварительные данные источник в экстренных службах.
"По предварительным данным, вертолет выполнял полет без сертификата летной годности", - сказал собеседник. Он добавил, что причиной падения мог стать сильный ветер, из-за которого пилот потерял управление.
Вертолет марки Robinson, принадлежащий ООО "Аэросоюз Волгоград", упал в районе села Линейное Наримановского района в пятницу вечером. Пилот погиб. Южное следственное управление на транспорте СК России, а также Южная транспортная прокуратура организовали проверку исполнения законодательства безопасности полетов.
Вертолет Робинсон (Robinson R44). Архив
20 февраля, 15:48
В Ярославской области при падении вертолета пострадал человек
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Следственный комитет России (СК РФ)Наримановский районРоссияАстраханская областьПроисшествия
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