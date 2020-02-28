Упавший под Астраханью вертолет принадлежал "Аэросоюз Волгоград"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 фев – РИА Новости. Вертолет, потерпевший крушение в Наримановском районе Вертолет, потерпевший крушение в Наримановском районе Астраханской области , принадлежал ООО "Аэросоюз Волгоград", сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по области.

Ранее ведомство сообщило, что частный вертолет упал в районе села Линейное Наримановского района области около 19.30 мск пятницы. Следователи организовали проверку. По данным источника, пилот погиб.

"Предварительная информация о воздушном судне, потерпевшем крушение: вертолет марки Robinson, принадлежащий ООО "Аэросоюз Волгоград". По предварительной информации, в вертолете находился один пилот", - сказал представитель областного МЧС.