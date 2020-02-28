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Упавший под Астраханью вертолет принадлежал "Аэросоюз Волгоград"
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РИА Новости

Упавший под Астраханью вертолет принадлежал "Аэросоюз Волгоград"

21:37 28.02.2020
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CC BY-SA 2.0 / James / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air LtdВертолет Robinson
Вертолет Robinson
CC BY-SA 2.0 / James / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air Ltd
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 фев – РИА Новости. Вертолет, потерпевший крушение в Наримановском районе Астраханской области, принадлежал ООО "Аэросоюз Волгоград", сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по области.
Ранее ведомство сообщило, что частный вертолет упал в районе села Линейное Наримановского района области около 19.30 мск пятницы. Следователи организовали проверку. По данным источника, пилот погиб.
"Предварительная информация о воздушном судне, потерпевшем крушение: вертолет марки Robinson, принадлежащий ООО "Аэросоюз Волгоград". По предварительной информации, в вертолете находился один пилот", - сказал представитель областного МЧС.
Он добавил, что к месту ЧС дополнительно выдвинулась аэромобильная группа регионального МЧС.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)АстраханьАстраханская областьПроисшествия
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