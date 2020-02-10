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Комиссия МАК начала расследовать ЧП с вертолетом в Татарстане
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РИА Новости

Комиссия МАК начала расследовать ЧП с вертолетом в Татарстане

12:28 10.02.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудники полиции, МЧС и Следственного комитета на месте крушения частного вертолета Bell 407 в Лаишевском районе Татарстана
Сотрудники полиции, МЧС и Следственного комитета на месте крушения частного вертолета Bell 407 в Лаишевском районе Татарстана
© РИА Новости
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Сотрудники полиции, МЧС и Следственного комитета на месте крушения частного вертолета Bell 407 в Лаишевском районе Татарстана. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал расследовать причины жесткой посадки вертолета в Татарстане, в результате которой погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин и два человека пострадали, сообщается на сайте комитета.
"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.
Вертолет Bell 407 совершил 7 февраля жесткую посадку на лёд Камы в 6 километрах от берега недалеко от города Лаишево в Татарстане. На борту находились три человека: Хайруллин погиб, двое были госпитализированы с травмами. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека".
Ранее сообщалось, что в числе основных причин ЧП рассматриваются ошибка пилотирования, техническая неисправность, неблагоприятные метеоусловия.
Депутат Госдумы А. Хайруллин погиб в крушении вертолёта в Татарстане
8 февраля, 14:29
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Крушение вертолета в ТатарстанеАйрат ХайруллинГосдума РФМежгосударственный авиационный комитетМоскваТатарстанПроисшествия
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