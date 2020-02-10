Комиссия МАК начала расследовать ЧП с вертолетом в Татарстане

Вертолет Bell 407 совершил 7 февраля жесткую посадку на лёд Камы в 6 километрах от берега недалеко от города Лаишево в Татарстане. На борту находились три человека: Хайруллин погиб, двое были госпитализированы с травмами. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека".