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Пилот вертолета Ми-2, совершившего жесткую посадку, не уведомил о полете
Пилот вертолета Ми-2, совершившего жесткую посадку в Ростовской области, не уведомлял о полете, следователи завели дело о нарушении правил безопасности движения РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:05
россия
ми-2
следственный комитет россии (ск рф)
ростовская область
происшествия
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россия, ми-2, следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, происшествия

Пилот вертолета Ми-2, совершившего жесткую посадку, не уведомил о полете

14:05 06.07.2020
1056
© РИА Новости / ГУ МЧС по Ростовской области / Перейти в фотобанкЧастный вертолет Ми-2, совершивший жесткую посадку вблизи поселка Кирсалово Ростовской области. Стоп-кадр видео
Частный вертолет Ми-2, совершивший жесткую посадку вблизи поселка Кирсалово Ростовской области. Стоп-кадр видео
© РИА Новости / ГУ МЧС по Ростовской области
Перейти в фотобанк
Частный вертолет Ми-2, совершивший жесткую посадку вблизи поселка Кирсалово Ростовской области. Стоп-кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Пилот вертолета Ми-2, совершившего жесткую посадку в Ростовской области, не уведомлял о полете, следователи завели дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, сообщила журналистам старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК России Елена Марковская.
"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту крушения вертолета в Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - сказала она.
Кадры с места жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области
Вчера, 08:53
МЧС показало видео жесткой посадки Ми-2 в Ростовской области
Установлено, что 6 июля примерно в 4:35 потерпел крушение вертолет Ми-2, выполняя после ремонта пробный полет вблизи хутора Кирсалово Ростовской области. Механик от полученных травм скончался на месте, пилот находится в больнице.
Следователи осматривают воздушное судно, фиксируют окружающую обстановку, допрашивают очевидцев произошедшего.
"Уже установлено, что пилот воздушного судна не уведомил уполномоченные в области организации воздушного движения органы о предстоящем полете. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.
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Вчера, 08:22
Следователи выясняют причины жесткой посадки Ми-2 в Ростовской области
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РоссияМи-2Следственный комитет России (СК РФ)Ростовская областьПроисшествия
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