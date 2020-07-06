Пилот вертолета Ми-2, совершившего жесткую посадку, не уведомил о полете

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Пилот вертолета Ми-2, совершившего жесткую посадку в Ростовской области, не уведомлял о полете, следователи завели дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, сообщила журналистам старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК России Елена Марковская.
"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту крушения вертолета в Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - сказала она.
Установлено, что 6 июля примерно в 4:35 потерпел крушение вертолет Ми-2, выполняя после ремонта пробный полет вблизи хутора Кирсалово Ростовской области. Механик от полученных травм скончался на месте, пилот находится в больнице.
Следователи осматривают воздушное судно, фиксируют окружающую обстановку, допрашивают очевидцев произошедшего.
"Уже установлено, что пилот воздушного судна не уведомил уполномоченные в области организации воздушного движения органы о предстоящем полете. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.