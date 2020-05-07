В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Военный вертолет Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома в Крыму, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Один пилот умер в больнице, еще двое остаются под наблюдением врачей в городе Джанкой.

Ми-35 выполнял плановый полет без боекомплекта. Разрушений на земле нет, возгорания также не произошло.