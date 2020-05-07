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2020-05-07T18:37
https://ria.ru/20200507/1571113635.html
В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку
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РИА Новости

В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку

17:05 07.05.2020 (обновлено: 18:37 07.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссийский транспортно-боевой вертолёт Ми-35М выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Российский транспортно-боевой вертолёт Ми-35М выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома в Крыму, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Один пилот умер в больнице, еще двое остаются под наблюдением врачей в городе Джанкой.
Ми-35 выполнял плановый полет без боекомплекта. Разрушений на земле нет, возгорания также не произошло.
Кадры жесткой посадки Ми-26 на Ямале
25 апреля, 12:11
Момент жесткой посадки вертолета Ми-26 на Ямале попал на видео
На место ЧП выехала комиссия объединения ВВС и ПВО Южного военного округа для выяснения всех причин и обстоятельств инцидента.
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ДжанкойРеспублика КрымМи-35Происшествия
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