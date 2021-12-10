https://ria.ru/20211210/vertolet-1763071342.html
На Алтае частный вертолет Robinson R66 подал аварийный сигнал
На Алтае частный вертолет Robinson R66 подал аварийный сигнал - РИА Новости, 10.12.2021
На Алтае частный вертолет Robinson R66 подал аварийный сигнал
Вертолет Robinson R-66 пропал с радаров в Республике Алтай, на поиски вылетел вертолет, сообщил РИА Новости представитель Сибирского авиационного... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T10:29
2021-12-10T10:29
2021-12-10T10:49
происшествия
ми-8
robinson r-66
таштагольский район
горно-алтайск
республика алтай
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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НОВОСИБИРСК, 10 дек - РИА Новости. Вертолет Robinson R-66 пропал с радаров в Республике Алтай, на поиски вылетел вертолет, сообщил РИА Новости представитель Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Росавиации."После срабатывания аварийного маяка вертолета Robinson R66 возле населенного пункта Верхний Алзак на поиски из Горно-Алтайска вылетел вертолет Ми-8 со спасателями", - сказал собеседник агентства."Связь с бортом отсутствует, вертолет летел по маршруту Новокузнецк - Каракольские озера", - добавил собеседник. По его словам, на борту пропавшего вертолета находится один человек. По предварительным данным, воздушное судно принадлежит ООО "Кустард". На поиски Robinson-66 из Горно-Алтайска вылетел вертолет Ми-8 со спасателями. В поисково-спасательном центре уточнили, что ориентировочное направление поисков уже известно – это район Каракольских озер.
https://ria.ru/20210508/vertolet-1731472241.html
таштагольский район
горно-алтайск
республика алтай
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происшествия, ми-8, robinson r-66, таштагольский район, горно-алтайск, республика алтай, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
10:29 10.12.2021 (обновлено: 10:49 10.12.2021)
На Алтае частный вертолет Robinson R66 подал аварийный сигнал
На Алтае частный вертолет Robinson R66 подал аварийный сигнал, на поиски вылетел Ми-8