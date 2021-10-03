https://ria.ru/20211003/vertolet-1752906035.html
Появилось видео с места крушения вертолета Robinson в Лыткарино
Появилось видео с места крушения вертолета Robinson в Лыткарино
Появилось видео с места крушения вертолета Robinson в Лыткарино
"Известия" опубликовали кадры с места крушения пассажирского вертолета Robinson в Лыткарино. РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T21:33
2021-10-03T21:33
2021-10-03T23:06
происшествия
лыткарино
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. "Известия" опубликовали кадры с места крушения пассажирского вертолета Robinson в Лыткарино.На видео запечатлены обломки воздушного судна в лесополосе в районе Тураевского шоссе рядом с городом.О крушении аппарата ранее сообщило МЧС. Экипаж выполнял учебный полет. Информация о ЧП поступила спасателям в 19:41. Возгорания не было.На месте аварии работают четыре единицы техники и 12 спасателей. Причины катастрофы пока не известны. Сообщается о трех погибших.
https://ria.ru/20211003/aviakrushenie-1752883510.html
лыткарино
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, лыткарино, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
21:33 03.10.2021 (обновлено: 23:06 03.10.2021)
Появилось видео с места крушения вертолета Robinson в Подмосковье
Опубликовано видео с места крушения вертолета Robinson R-44 в Лыткарино