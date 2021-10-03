https://ria.ru/20211003/vertolet-1752906035.html

Появилось видео с места крушения вертолета Robinson в Лыткарино

Появилось видео с места крушения вертолета Robinson в Лыткарино

Появилось видео с места крушения вертолета Robinson в Лыткарино

"Известия" опубликовали кадры с места крушения пассажирского вертолета Robinson в Лыткарино. РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T21:33

2021-10-03T21:33

2021-10-03T23:06

происшествия

лыткарино

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. "Известия" опубликовали кадры с места крушения пассажирского вертолета Robinson в Лыткарино.На видео запечатлены обломки воздушного судна в лесополосе в районе Тураевского шоссе рядом с городом.О крушении аппарата ранее сообщило МЧС. Экипаж выполнял учебный полет. Информация о ЧП поступила спасателям в 19:41. Возгорания не было.На месте аварии работают четыре единицы техники и 12 спасателей. Причины катастрофы пока не известны. Сообщается о трех погибших.

https://ria.ru/20211003/aviakrushenie-1752883510.html

лыткарино

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, лыткарино, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)