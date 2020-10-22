https://ria.ru/20201022/aviakatastrofa-1580947282.html

В Вологодской области нашли кресло упавшего в реку вертолета

Кресло вертолета, который во вторник упал в реку в Вологодской области, прибило к берегу в километре от места крушения, сейчас специалисты ищут хвостовую часть... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T10:37

2020-10-22T10:37

2020-10-22T10:37

следственный комитет россии (ск рф)

межгосударственный авиационный комитет

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вологодская область

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости.</strong> Кресло вертолета, который во вторник упал в реку в <a href="http://ria.ru/location_Vologodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Вологодской области</a>, прибило к берегу в километре от места крушения, сейчас специалисты ищут хвостовую часть воздушного судна, сообщает региональное управление <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> РФ.Днем во вторник вертолет Robinson R44 компании "АэроСоюз", выполнявший коммерческий рейс "Вологда - Великий Устюг", упал в реку Сухона около поселка Бобровское в Нюксенском районе Вологодской области. По предварительным данным, на борту находились трое мужчин и женщина, сообщал <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>. На месте крушения было обнаружено тело мужчины, поиски остальных продолжаются. Сам вертолет был вытащен из реки в среду днем, тел погибших в нем не обнаружено, сообщало областное управление МЧС."Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части и государственной инспекции по маломерным судам в километре от предполагаемого места падения вертолета обнаружили кресло, его прибило к берегу реки Сухоны. Сейчас специалисты обследуют территорию, ищут хвостовую часть вертолета", - говорится в сообщении.В четверг в рамках поисковых работ спасатели проверят берега реки от населенного пункта Бобровское до Полдарсы, при этом будет задействован беспилотный летательный аппарат. Также специалисты будут обследовать место крушения вертолета методом траления дна, возможны и водолазные работы.Всего в ходе поисковых работ уже обследовано 48 квадратных километров акватории и 16 километров береговой линии.Как сообщалось, по факту ЧП следственные органы возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности, повлекшее за собой смерть двух и более лиц". Межгосударственный авиационный комитет (<a href="http://ria.ru/organization_Mezhgosudarstvennyjj_aviacionnyjj_komitet/" target="_blank" data-auto="true">МАК</a>) сформировал комиссию по расследованию крушения вертолета в Вологодской области, где, по данным ведомства, погибли четыре человека.Одним из погибших при крушении был гендиректор туристической компании "Дед Мороз" <a href="http://ria.ru/person_OlegVasilev/" target="_blank" data-auto="true">Олег Васильев</a>.

вологодская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Спасатели поднимают из реки под Вологдой обломки рухнувшего вертолета. Кадры МЧС Спасатели поднимают из реки под Вологдой обломки рухнувшего накануне вертолета. Кадры ГУ МЧС по Вологодской области. 2020-10-22T10:37 true PT0M35S

Кадры с места катастрофы, где погиб гендиректор АО "Дед Мороз" Кадры с места катастрофы, где погиб гендиректор АО "Дед Мороз" 2020-10-22T10:37 true PT0M37S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вологодская область, происшествия