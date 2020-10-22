Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201022/aviakatastrofa-1580947282.html
В Вологодской области нашли кресло упавшего в реку вертолета
Кресло вертолета, который во вторник упал в реку в Вологодской области, прибило к берегу в километре от места крушения, сейчас специалисты ищут хвостовую часть... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T10:37
2020-10-22T10:37
следственный комитет россии (ск рф)
межгосударственный авиационный комитет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вологодская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580889362_56:0:3697:2048_1400x0_80_0_0_79b1a26c0d73a32a92fddb952bea6e82.jpg
<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости.</strong> Кресло вертолета, который во вторник упал в реку в <a href="http://ria.ru/location_Vologodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Вологодской области</a>, прибило к берегу в километре от места крушения, сейчас специалисты ищут хвостовую часть воздушного судна, сообщает региональное управление <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> РФ.Днем во вторник вертолет Robinson R44 компании "АэроСоюз", выполнявший коммерческий рейс "Вологда - Великий Устюг", упал в реку Сухона около поселка Бобровское в Нюксенском районе Вологодской области. По предварительным данным, на борту находились трое мужчин и женщина, сообщал <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>. На месте крушения было обнаружено тело мужчины, поиски остальных продолжаются. Сам вертолет был вытащен из реки в среду днем, тел погибших в нем не обнаружено, сообщало областное управление МЧС."Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части и государственной инспекции по маломерным судам в километре от предполагаемого места падения вертолета обнаружили кресло, его прибило к берегу реки Сухоны. Сейчас специалисты обследуют территорию, ищут хвостовую часть вертолета", - говорится в сообщении.В четверг в рамках поисковых работ спасатели проверят берега реки от населенного пункта Бобровское до Полдарсы, при этом будет задействован беспилотный летательный аппарат. Также специалисты будут обследовать место крушения вертолета методом траления дна, возможны и водолазные работы.Всего в ходе поисковых работ уже обследовано 48 квадратных километров акватории и 16 километров береговой линии.Как сообщалось, по факту ЧП следственные органы возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности, повлекшее за собой смерть двух и более лиц". Межгосударственный авиационный комитет (<a href="http://ria.ru/organization_Mezhgosudarstvennyjj_aviacionnyjj_komitet/" target="_blank" data-auto="true">МАК</a>) сформировал комиссию по расследованию крушения вертолета в Вологодской области, где, по данным ведомства, погибли четыре человека.Одним из погибших при крушении был гендиректор туристической компании "Дед Мороз" <a href="http://ria.ru/person_OlegVasilev/" target="_blank" data-auto="true">Олег Васильев</a>.
вологодская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Спасатели поднимают из реки под Вологдой обломки рухнувшего вертолета. Кадры МЧС
Спасатели поднимают из реки под Вологдой обломки рухнувшего накануне вертолета. Кадры ГУ МЧС по Вологодской области.
2020-10-22T10:37
true
PT0M35S
Кадры с места катастрофы, где погиб гендиректор АО "Дед Мороз"
Кадры с места катастрофы, где погиб гендиректор АО "Дед Мороз"
2020-10-22T10:37
true
PT0M37S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580889362_895:0:3626:2048_1400x0_80_0_0_0211dbd09337ce437eee563b131c970e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вологодская область, происшествия
В Вологодской области нашли кресло упавшего в реку вертолета
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Кресло вертолета, который во вторник упал в реку в Вологодской области, прибило к берегу в километре от места крушения, сейчас специалисты ищут хвостовую часть воздушного судна, сообщает региональное управление МЧС РФ.
2020-10-22T10:37
true
PT0M35S

В Вологодской области нашли кресло упавшего в реку вертолета

10:37 22.10.2020
 
© МЧС РоссииСотрудники МЧС работают на месте крушения вертолета Robinson R44 компании "АэроСоюз" в Вологодской области. Стоп-кадр видео
Сотрудники МЧС работают на месте крушения вертолета Robinson R44 компании АэроСоюз в Вологодской области. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© МЧС России
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Кресло вертолета, который во вторник упал в реку в Вологодской области, прибило к берегу в километре от места крушения, сейчас специалисты ищут хвостовую часть воздушного судна, сообщает региональное управление МЧС РФ.
Днем во вторник вертолет Robinson R44 компании "АэроСоюз", выполнявший коммерческий рейс "Вологда - Великий Устюг", упал в реку Сухона около поселка Бобровское в Нюксенском районе Вологодской области. По предварительным данным, на борту находились трое мужчин и женщина, сообщал СК. На месте крушения было обнаружено тело мужчины, поиски остальных продолжаются. Сам вертолет был вытащен из реки в среду днем, тел погибших в нем не обнаружено, сообщало областное управление МЧС.
"Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части и государственной инспекции по маломерным судам в километре от предполагаемого места падения вертолета обнаружили кресло, его прибило к берегу реки Сухоны. Сейчас специалисты обследуют территорию, ищут хвостовую часть вертолета", - говорится в сообщении.
В четверг в рамках поисковых работ спасатели проверят берега реки от населенного пункта Бобровское до Полдарсы, при этом будет задействован беспилотный летательный аппарат. Также специалисты будут обследовать место крушения вертолета методом траления дна, возможны и водолазные работы.
Всего в ходе поисковых работ уже обследовано 48 квадратных километров акватории и 16 километров береговой линии.
Как сообщалось, по факту ЧП следственные органы возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности, повлекшее за собой смерть двух и более лиц". Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию крушения вертолета в Вологодской области, где, по данным ведомства, погибли четыре человека.
Одним из погибших при крушении был гендиректор туристической компании "Дед Мороз" Олег Васильев.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Межгосударственный авиационный комитетМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вологодская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15В сенате США выступили за санкции против России из-за дела Навального
01:15В Сети появились первые отзывы о фильме "Борат 2"
01:03Мосгорсуд проверит законность приговора Серебренникову
01:00Эксперт: эпидемию COVID -19 в мире используют для притеснения верующих
00:54Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова уходит в отставку
00:39Песков призвал страны сообща бороться с глобальным потеплением
00:29В Москве представят итоги расследования экологического ЧП на Камчатке
00:28Протоиерея Дмитрия Смирнова отпоют в пятницу в храме Христа Спасителя
00:23Власти Карабаха обвинили Баку в обстреле городов Аскеран и Мартуни
00:15В России стартуют продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro
00:15Закон о защите прав верующих мог бы помочь избежать теракта во Франции
00:03Песков заявил, что Путин заинтересован в восстановлении отношений с США
23:58В Кремле рассказали об общих темах для диалога с США
23:56Песков об отношениях с Европой: "терпеть хамства никто не собирается"
23:52Песков оценил политику Трампа в отношении России
23:51В Кремле усомнились в конструктивной роли стран ЕС в Белоруссии
23:48Песков рассказал о предстоящих контактах между Россией и США по ДСНВ
23:46В РПЦ назвали неординарным решение ЕСПЧ по делу "Петровы против России"
23:43МИД пригрозил США повышением "цены за проезд" в случае непродления ДСНВ
23:41Песков отметил вклад Путина в урегулирование конфликта в Карабахе
Лента новостейМолния