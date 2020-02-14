При жесткой посадке Ми-8 на Ямале погибли оба пилота

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. При жесткой посадке вертолета Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе, по уточненным данным, погибли оба пилота, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее опять же неофициально заявлялось, что никто не погиб. Впоследствии РИА Новости рассказали в экстренных службах, что жертвами ЧП стали два человека.
"Погибшие - члены экипажа", - уточнил собеседник агентства.
Гибель двух членов экипажа подтвердило региональное управление МЧС. "Стало известно о том, что прибывшими представителями аварийно-спасательной службы аэропорта Сабетты из кабины вертолета были извлечены два члена экипажа, которые в результате произошедшего погибли... Вертолет частично поврежден", - говорится в сообщении.
Проверку в связи с инцидентом организовало Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.