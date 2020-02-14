При жесткой посадке Ми-8 на Ямале погибли оба пилота

Гибель двух членов экипажа подтвердило региональное управление МЧС. "Стало известно о том, что прибывшими представителями аварийно-спасательной службы аэропорта Сабетты из кабины вертолета были извлечены два члена экипажа, которые в результате произошедшего погибли... Вертолет частично поврежден", - говорится в сообщении.