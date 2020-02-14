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При жесткой посадке Ми-8 на Ямале погибли оба пилота
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РИА Новости

При жесткой посадке Ми-8 на Ямале погибли оба пилота

15:53 14.02.2020 (обновлено: 16:05 14.02.2020)
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© Фото : Авиакомпания СКОЛВертолет Ми-8Т авиакомпании "Скол"
Вертолет Ми-8Т авиакомпании Скол
© Фото : Авиакомпания СКОЛ
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. При жесткой посадке вертолета Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе, по уточненным данным, погибли оба пилота, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее опять же неофициально заявлялось, что никто не погиб. Впоследствии РИА Новости рассказали в экстренных службах, что жертвами ЧП стали два человека.
"Погибшие - члены экипажа", - уточнил собеседник агентства.
Гибель двух членов экипажа подтвердило региональное управление МЧС. "Стало известно о том, что прибывшими представителями аварийно-спасательной службы аэропорта Сабетты из кабины вертолета были извлечены два члена экипажа, которые в результате произошедшего погибли... Вертолет частично поврежден", - говорится в сообщении.
Проверку в связи с инцидентом организовало Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.
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