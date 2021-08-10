https://ria.ru/20210810/otravleniya-1745178803.html

Случаи массового отравления детей в России в 2020-2021 годах

Случаи массового отравления детей в России в 2020-2021 годах - РИА Новости, 10.08.2021

Случаи массового отравления детей в России в 2020-2021 годах

в городе Волгодонске Ростовской области 31 ребенок в возрасте от 10 до 14 лет отравился едой в центре загородного отдыха. По данным следствия, дети находились... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T13:30

2021-08-10T13:30

2021-08-10T13:30

происшествия

справки

дети

ржд

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

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202110 августа в городе Волгодонске Ростовской области 31 ребенок в возрасте от 10 до 14 лет отравился едой в центре загородного отдыха. По данным следствия, дети находились на тренировочных сборах. Состояние детей оценивается как удовлетворительное.7 августа Северо-Кавказская железная дорога сообщила, что на Кубани 20 несовершеннолетних пассажиров госпитализировали с подозрением на кишечную инфекцию в больницы в Белореченске и Апшеронске. Позднее в РЖД уточнили, по приезде в Туапсе еще 36 детей направили в инфекционное отделение городской клинической больницы. 9 августа в пресс-службе регионального оперативного штаба сообщили, что число детей, госпитализированных на Кубани после отравления в поезде Мурманск – Адлер, выросло до 91. Их отвезли в инфекционные отделения краснодарских больниц. По данным Роспотребнадзора, вспышка произошла из-за заражения норовирусом второго типа. СК возбудил дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". 10 августа были задержаны директор и работники вагона-ресторана поезда Мурманск – Адлер. Как установило следствие, повар и официант вагона ресторана, зная о наличии у них норовирусной инфекции, не уведомили об этом работодателя. Директор вагона не обеспечила на предприятии соблюдение санитарных норм и не организовала медобследование персонала. В конце июля в Санкт-Петербурге группа детей отравилась в ресторане, расположенном в "Ладога-отеле". Школьники ехали через Северную столицу в Екатеринбург. На пути следования в Кировской и Костромской областях из-за острой кишечной инфекции были сняты с поезда десять детей, еще трое попали в больницу после прибытия в Екатеринбург. Позже анализы показали наличие в организмах пострадавших ребят сальмонеллы. После инцидента с отравлением в ресторане прошла проверка, которая выявила загрязнения в производственных цехах, нарушения правил хранения продуктов и другие несоответствия санитарным нормам. Деятельность ресторана была приостановлена на два месяца. В середине июля в детском саду №55 во Фрунзенском районе Петербурга было зарегистрировано 26 случаев кишечной инфекции. Двоих детей госпитализировали в инфекционный стационар. Работа детского сада была приостановлена. В ходе проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических правил. 29 и 30 апреля в Кирове 38 детей и педагогов школы №73 с признаками интоксикации обратились к врачам за амбулаторной помощью. В региональном Минздраве сообщили, что причиной обращения учеников за медпомощью стала норовирусная инфекция.5 апреля в Красноярском крае отравились 11 школьников 8-11-х классов Школы космонавтики в Железногорске. Один ребенок был госпитализирован.30 марта стало известно, что в селе Марьины Колодцы в Ставропольском крае 50 детей обратились в участковую больницу с симптоматикой расстройства пищеварения. Двоих детей госпитализировали. За медицинской помощью также обратились 15 взрослых, восемь из них были госпитализированы. Их состояние оценивалось как легкой и средней степени тяжести. В селе был развернут инфекционный госпиталь.20 марта стало известно, что в Смоленской области произошло массовое отравление учащихся Верхнеднепровской школы №2. За медицинской помощью с признаками кишечной инфекции обратились 16 школьников. Шесть детей были госпитализированы в состоянии средней тяжести, еще 10 – на амбулаторном лечении.15 марта из центра спортивной подготовки, расположенного в поселке Кратово Раменского городского округа Московской области, были госпитализированы девять подростков в возрасте от 14 до 16 лет с пищевым отравлением. Подмосковный минздрав заявил, что семь подростков находились в состоянии средней тяжести, еще двое – в удовлетворительном.6 и 7 марта в больницы Махачкалы с симптомами острой кишечной инфекции обратились 49 человек, из них 27 детей. Всем обратившимся детям была оказана необходимая медицинская помощь. 1 марта стало известно, что в Красноярске в результате потребления овощных салатов отравились более 70 школьников в возрасте от 7 до 14 лет. Затем число заболевших возросло до 114 человек. Случаи отравления были зарегистрированы в период с 18 февраля по 3 марта среди учеников в возрасте от 7 до 14 лет в 25 школах. Более 50 детей были госпитализированы. По данным эпидемиологического расследования, заболеваемость связана с употреблением салатов из свежих овощей, загрязненных иерсиниями. Хранилище сельскохозяйственного производственного кооператива оказалось заселено грызунами, которые являются природным резервуаром для иерсиний. При изготовлении и продаже овощей свежих в вакуумной упаковке не соблюдались технологические и санитарно-гигиенические требования.В период с 21 по 25 февраля среди населения города Каспийска (Дагестан) было зарегистрировано 33 случая острой кишечной инфекции, 22 человека были госпитализированы, в том числе 20 детей. По сообщению Роспотребнадзора, предполагаемым фактором передачи инфекции стала загрязненная питьевая вода, подаваемая населению с нарушениями санитарного законодательства.20 февраля в городе Тольятти Самарской области за медицинской помощью с признаками отравления обратились 34 школьника и двое педагогов. По данным мэрии Тольятти, инцидент произошел в школе №43. Состояние детей оценивалось как удовлетворительное.С 1 по 4 февраля в Хунзахском районе Дагестана в центральную районную больницу обратились 30 учеников Аранинской средней общеобразовательной школы в возрасте от 7 до 14 лет с болями в области живота, сопровождавшимися диареей и повышением температуры тела. Позднее число обратившихся за медицинской помощью возросло до 89 человек, среди них было 70 детей. Десять пациентов были госпитализированы, в том числе пять детей. Остальные получали медицинскую помощь амбулаторно.В период с 31 января по 6 февраля в Красноярске было зарегистрировано 158 случаев заболевания острой кишечной инфекцией вирусной этиологии, из них 90 – у детей. Преимущественно регистрировались случаи заболевания легкой степени тяжести. По данным Роспотребнадзора, расследование выявило нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил в компании-поставщике воды "КрасКом", которые "могли способствовать формированию очага заболеваемости".С 25 по 28 января в Бакчарском районе Томской области более 20 учеников Крыловской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями были госпитализированы с симптомами кишечного отравления. У детей наблюдались повышенная температура, зуд, сыпь и нарушения пищеварения. У двоих из воспитанников был диагностирован энтеровирус, у 28 – псевдотуберкулез (широко распространенная, особенно в детском возрасте, инфекция, имеющая бактериальную природу). По данным томского регионального управления Роспотребнадзора, носителями псевдотуберкулеза стали мыши-полевки, обнаруженные в овощехранилище интерната.20 января в Хабаровске среди воспитанников общеобразовательного учреждения "Школа-интернат №2" была обнаружена острая кишечная инфекция. По данным Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, всего было зарегистрировано 19 случаев заболевания: 16 случаев среди детей и три случая среди взрослых. Причиной отравления стал норовирус, передавшийся от сотрудников столовой через салат.19 и 20 января школьники двух школ города Красноармейска Московской области обратились в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие. Всего к медикам обратились 96 школьников.С 10 января жители дагестанского Буйнакска начали массово обращаться к врачам с признаками отравления. По данным на 17 января, всего в больницы города с признаками отравления обратились 303 человека, среди них 239 детей. Из них были госпитализированы 199 человек, в том числе 170 детей. Роспотребнадзор сообщил, что после исследования проб водопроводной воды и материала от отравившихся нашли ДНК возбудителя дизентерии.2020С 3 по 7 ноября в инфекционный стационар Махачкалы (республика Дагестан), временно развернутый в пандемию на базе республиканского кожно-венерологического диспансера, с признаками кишечной инфекции были госпитализированы 39 человек, в том числе двенадцать детей. У всех пострадавших были выявлены ДНК сальмонеллы.С 8 по 11 октября в Махачкале было зарегистрировано 75 случаев отравления среди детей, посещающих детские сады. Возраст большинства заболевших детей – от трех до шести лет. Групповую заболеваемость выявили в пяти детских садах города. В семи детских дошкольных и семи общеобразовательных организациях были зарегистрированы единичные случаи заболевания – всего 18 случаев. 15 октября Роспотребнадзор выявил среди персонала пищеблоков детских садов носителей патогенного стафилококка.В сентябре в одной из школ города Мончегорска (Мурманская область) из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований отравились 53 человека, в том числе несовершеннолетние.В начале сентября в средней общеобразовательной школе имени Героя Советского Союза А.И. Горева поселка Шимск в Новгородской области был зарегистрирован 131 случай инфекционного заболевания среди учащихся. Из них 47 учеников начальной школы, 84 – основной. У детей наблюдалось два вида симптомов: признаки ОРВИ, а также рвота и диарея. 9 сентября школу закрыли на карантин, 16 сентября она вернулась к работе в штатном режиме. По версии следствия, компания, оказывающая услуги по организации питания, нарушила санитарно-эпидемиологические правила, в результате чего произошли множественные случаи пищевых отравлений среди учащихся.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, справки, дети, ржд, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)