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Роспотребнадзор назвал причину массового отравления в Махачкале
Роспотребнадзор назвал причину массового отравления в Махачкале
Роспотребнадзор выявил у отравившихся в махачкалинском кафе ДНК сальмонеллы, пострадавшие ели блюда из курицы, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T22:30
2020-11-07T22:30
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
махачкала
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 7 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор выявил у отравившихся в махачкалинском кафе ДНК сальмонеллы, пострадавшие ели блюда из курицы, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее минздрав Дагестана сообщил, что с 3 по 7 ноября в Махачкале зарегистрировано 40 случаев острой кишечной инфекции. В инфекционный стационар, временно развернутый в пандемию на базе республиканского кожно-венерологического диспансера, с признаками кишечной инфекции госпитализированы 39 человек, в том числе 12 детей. По результатам опроса заболевших установлен единый фактор передачи инфекции, все они покупали еду в одном и том же кафе.В Роспотребнадзоре уточнили, для лабораторных исследований были отобраны пробы сырья и пищевых продуктов, смывов с объектов окружающей среды, обследован персонал заведения.По согласованию с прокуратурой Дагестана проводится внеплановая проверка кафе, по результатам которой были выявлены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства.По результатам проверки работа кафе приостановлена.В адрес прокуратуры региона направлено письмо для прокурорского реагирования.По факту регистрации групповой заболеваемости материал направлен в СУСК по Дагестану.Роспотребнадзор продолжает противоэпидемические мероприятия.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), махачкала, происшествия

Роспотребнадзор назвал причину массового отравления в Махачкале

22:30 07.11.2020
 
© РИА Новости / Мария ВащукМахачкала
Махачкала - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Мария Ващук
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 7 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор выявил у отравившихся в махачкалинском кафе ДНК сальмонеллы, пострадавшие ели блюда из курицы, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее минздрав Дагестана сообщил, что с 3 по 7 ноября в Махачкале зарегистрировано 40 случаев острой кишечной инфекции. В инфекционный стационар, временно развернутый в пандемию на базе республиканского кожно-венерологического диспансера, с признаками кишечной инфекции госпитализированы 39 человек, в том числе 12 детей. По результатам опроса заболевших установлен единый фактор передачи инфекции, все они покупали еду в одном и том же кафе.
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"По предварительным данным эпидемиологического расследования установлено, что все пострадавшие употребили блюда из курицы (куриную шаурму, салат из куриной печени, пиццу из курицы). По первичным результатам лабораторного исследования, в материалах от больных выявлено ДНК сальмонеллы", – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре уточнили, для лабораторных исследований были отобраны пробы сырья и пищевых продуктов, смывов с объектов окружающей среды, обследован персонал заведения.
По согласованию с прокуратурой Дагестана проводится внеплановая проверка кафе, по результатам которой были выявлены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства.
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"В заведении не соблюдается поточность технологического процесса, что не исключает возможность контакта сырых и готовых к употреблению продуктов. Не представлены документы, подтверждающие факт проведения ветеринарно-санитарной экспертизы на яйца и мясо птицы в целях определения его пригодности к использованию для пищевых целей. Также не представлена товаросопроводительная документация, обеспечивающая прослеживаемость данной продукции до изготовителя и другое", – сообщили в ведомстве.

По результатам проверки работа кафе приостановлена.
В адрес прокуратуры региона направлено письмо для прокурорского реагирования.
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По факту регистрации групповой заболеваемости материал направлен в СУСК по Дагестану.
Роспотребнадзор продолжает противоэпидемические мероприятия.
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МахачкалаПроисшествия
 
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