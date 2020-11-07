https://ria.ru/20201107/otravlenie-1583563562.html

Роспотребнадзор назвал причину массового отравления в Махачкале

Роспотребнадзор назвал причину массового отравления в Махачкале

Роспотребнадзор выявил у отравившихся в махачкалинском кафе ДНК сальмонеллы, пострадавшие ели блюда из курицы, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T22:30

2020-11-07T22:30

2020-11-07T22:30

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

махачкала

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 7 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор выявил у отравившихся в махачкалинском кафе ДНК сальмонеллы, пострадавшие ели блюда из курицы, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее минздрав Дагестана сообщил, что с 3 по 7 ноября в Махачкале зарегистрировано 40 случаев острой кишечной инфекции. В инфекционный стационар, временно развернутый в пандемию на базе республиканского кожно-венерологического диспансера, с признаками кишечной инфекции госпитализированы 39 человек, в том числе 12 детей. По результатам опроса заболевших установлен единый фактор передачи инфекции, все они покупали еду в одном и том же кафе.В Роспотребнадзоре уточнили, для лабораторных исследований были отобраны пробы сырья и пищевых продуктов, смывов с объектов окружающей среды, обследован персонал заведения.По согласованию с прокуратурой Дагестана проводится внеплановая проверка кафе, по результатам которой были выявлены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства.По результатам проверки работа кафе приостановлена.В адрес прокуратуры региона направлено письмо для прокурорского реагирования.По факту регистрации групповой заболеваемости материал направлен в СУСК по Дагестану.Роспотребнадзор продолжает противоэпидемические мероприятия.

https://radiosputnik.ria.ru/20201028/otravlenie-1581951177.html

https://ria.ru/20201012/otravlenie-1579495451.html

https://ria.ru/20201009/otravlenie-1579043808.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), махачкала, происшествия