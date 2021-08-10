https://ria.ru/20210810/otravlenie-1745164262.html

На тренировочных сборах в Волгодонске 31 ребенок отравился едой

На тренировочных сборах в Волгодонске 31 ребенок отравился едой - РИА Новости, 10.08.2021

На тренировочных сборах в Волгодонске 31 ребенок отравился едой

В Волгодонске 31 юный спортсмен в центре загородного отдыха отравился едой, возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности,... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T12:06

2021-08-10T12:06

2021-08-10T12:06

происшествия

ростовская область

волгодонск

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В Волгодонске 31 юный спортсмен в центре загородного отдыха отравился едой, возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщается на сайте СУСК по Ростовской области.По данным СК, дети находились тренировочных сборах в одном из центров загородного отдыха Волгодонске. После того, как их покормили, у 31 ребенка в возрасте от 10 до 14 лет появились симптомы отравления."Возбуждено уголовное дело по факту отравления детей одного из центров загородного отдыха в городе Волгодонске", - говорится в сообщении.Добавляется, что сейчас состояние детей удовлетворительное.

https://ria.ru/20210810/poezd-1745137302.html

ростовская область

волгодонск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ростовская область, волгодонск, следственный комитет россии (ск рф)