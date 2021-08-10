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На тренировочных сборах в Волгодонске 31 ребенок отравился едой
На тренировочных сборах в Волгодонске 31 ребенок отравился едой - РИА Новости, 10.08.2021
На тренировочных сборах в Волгодонске 31 ребенок отравился едой
В Волгодонске 31 юный спортсмен в центре загородного отдыха отравился едой, возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности,... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T12:06
2021-08-10T12:06
происшествия
ростовская область
волгодонск
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В Волгодонске 31 юный спортсмен в центре загородного отдыха отравился едой, возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщается на сайте СУСК по Ростовской области.По данным СК, дети находились тренировочных сборах в одном из центров загородного отдыха Волгодонске. После того, как их покормили, у 31 ребенка в возрасте от 10 до 14 лет появились симптомы отравления."Возбуждено уголовное дело по факту отравления детей одного из центров загородного отдыха в городе Волгодонске", - говорится в сообщении.Добавляется, что сейчас состояние детей удовлетворительное.
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ростовская область
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происшествия, ростовская область, волгодонск, следственный комитет россии (ск рф)
12:06 10.08.2021
 
На тренировочных сборах в Волгодонске 31 ребенок отравился едой

СК по Ростовской области завел дело после отравления детей на тренировочных сборах в Волгодонске

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В Волгодонске 31 юный спортсмен в центре загородного отдыха отравился едой, возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщается на сайте СУСК по Ростовской области.
По данным СК, дети находились тренировочных сборах в одном из центров загородного отдыха Волгодонске. После того, как их покормили, у 31 ребенка в возрасте от 10 до 14 лет появились симптомы отравления.
"Возбуждено уголовное дело по факту отравления детей одного из центров загородного отдыха в городе Волгодонске", - говорится в сообщении.
Добавляется, что сейчас состояние детей удовлетворительное.
Вагон-ресторан поезда Мурманск — Адлер, в котором отравились дети - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
09:12
СК задержал директора и работников вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер
 
ПроисшествияРостовская областьВолгодонскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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