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На тренировочных сборах в Волгодонске 31 ребенок отравился едой
На тренировочных сборах в Волгодонске 31 ребенок отравился едой - РИА Новости, 10.08.2021
На тренировочных сборах в Волгодонске 31 ребенок отравился едой
В Волгодонске 31 юный спортсмен в центре загородного отдыха отравился едой, возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности,... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T12:06
2021-08-10T12:06
2021-08-10T12:06
происшествия
ростовская область
волгодонск
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В Волгодонске 31 юный спортсмен в центре загородного отдыха отравился едой, возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщается на сайте СУСК по Ростовской области.По данным СК, дети находились тренировочных сборах в одном из центров загородного отдыха Волгодонске. После того, как их покормили, у 31 ребенка в возрасте от 10 до 14 лет появились симптомы отравления."Возбуждено уголовное дело по факту отравления детей одного из центров загородного отдыха в городе Волгодонске", - говорится в сообщении.Добавляется, что сейчас состояние детей удовлетворительное.
https://ria.ru/20210810/poezd-1745137302.html
ростовская область
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происшествия, ростовская область, волгодонск, следственный комитет россии (ск рф)
На тренировочных сборах в Волгодонске 31 ребенок отравился едой
СК по Ростовской области завел дело после отравления детей на тренировочных сборах в Волгодонске