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Суд в Петербурге запретил работу кафе, где отравились дети

Суд в Петербурге запретил работу кафе, где отравились дети - РИА Новости, 02.08.2021

Суд в Петербурге запретил работу кафе, где отравились дети

Красногвардейский районный суд приостановил деятельность ресторана при отеле в Санкт-Петербурге, где пообедала группа детей с Урала, которых затем пришлось... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T10:07

2021-08-02T10:07

2021-08-02T10:07

происшествия

шарья

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

киров

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Красногвардейский районный суд приостановил деятельность ресторана при отеле в Санкт-Петербурге, где пообедала группа детей с Урала, которых затем пришлось снимать с поезда из-за отравления, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.Ранее транспортная прокуратура начала проверку информации об отравлении детей в ресторане отеля "Ладога" в Санкт-Петербурге, где они отдыхали на каникулах. Из Петербурга дети отправились в Екатеринбург на поезде. В пути они почувствовали себя плохо, некоторые были сняты с поезда на станциях Шарья и Киров для медицинской помощи. Трое детей были госпитализированы после прибытия в Екатеринбург, специалисты Роспотребнадзора обнаружили у них сальмонеллу."Красногвардейский районный суд назначил наказание в виде приостановления деятельности помещения ресторана ООО "Ладога-Отель" сроком на 60 суток", - сообщили в объединённой пресс-службе судов.Отмечается, что организация привлечена к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст.6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).

https://radiosputnik.ria.ru/20210721/tolyatti-1742281634.html

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происшествия, шарья, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), киров, россия