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Суд в Петербурге запретил работу кафе, где отравились дети
Суд в Петербурге запретил работу кафе, где отравились дети - РИА Новости, 02.08.2021
Суд в Петербурге запретил работу кафе, где отравились дети
Красногвардейский районный суд приостановил деятельность ресторана при отеле в Санкт-Петербурге, где пообедала группа детей с Урала, которых затем пришлось... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T10:07
2021-08-02T10:07
происшествия
шарья
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Красногвардейский районный суд приостановил деятельность ресторана при отеле в Санкт-Петербурге, где пообедала группа детей с Урала, которых затем пришлось снимать с поезда из-за отравления, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.Ранее транспортная прокуратура начала проверку информации об отравлении детей в ресторане отеля "Ладога" в Санкт-Петербурге, где они отдыхали на каникулах. Из Петербурга дети отправились в Екатеринбург на поезде. В пути они почувствовали себя плохо, некоторые были сняты с поезда на станциях Шарья и Киров для медицинской помощи. Трое детей были госпитализированы после прибытия в Екатеринбург, специалисты Роспотребнадзора обнаружили у них сальмонеллу."Красногвардейский районный суд назначил наказание в виде приостановления деятельности помещения ресторана ООО "Ладога-Отель" сроком на 60 суток", - сообщили в объединённой пресс-службе судов.Отмечается, что организация привлечена к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст.6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).
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происшествия, шарья, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), киров, россия
10:07 02.08.2021
 
Суд в Петербурге запретил работу кафе, где отравились дети

Суд в Петербурге запретил работу кафе, где отравилась группа детей с Урала

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Красногвардейский районный суд приостановил деятельность ресторана при отеле в Санкт-Петербурге, где пообедала группа детей с Урала, которых затем пришлось снимать с поезда из-за отравления, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Ранее транспортная прокуратура начала проверку информации об отравлении детей в ресторане отеля "Ладога" в Санкт-Петербурге, где они отдыхали на каникулах. Из Петербурга дети отправились в Екатеринбург на поезде. В пути они почувствовали себя плохо, некоторые были сняты с поезда на станциях Шарья и Киров для медицинской помощи. Трое детей были госпитализированы после прибытия в Екатеринбург, специалисты Роспотребнадзора обнаружили у них сальмонеллу.
"Красногвардейский районный суд назначил наказание в виде приостановления деятельности помещения ресторана ООО "Ладога-Отель" сроком на 60 суток", - сообщили в объединённой пресс-службе судов.
Отмечается, что организация привлечена к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст.6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).
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21 июля, 20:15В России
В Тольятти 14 человек отравились в пригостиничном кафе
 
ПроисшествияШарьяФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КировРоссия
 
 
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