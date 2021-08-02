https://ria.ru/20210802/kafe-1743939787.html
Суд в Петербурге запретил работу кафе, где отравились дети
Суд в Петербурге запретил работу кафе, где отравились дети - РИА Новости, 02.08.2021
Суд в Петербурге запретил работу кафе, где отравились дети
Красногвардейский районный суд приостановил деятельность ресторана при отеле в Санкт-Петербурге, где пообедала группа детей с Урала, которых затем пришлось... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T10:07
2021-08-02T10:07
2021-08-02T10:07
происшествия
шарья
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
киров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Красногвардейский районный суд приостановил деятельность ресторана при отеле в Санкт-Петербурге, где пообедала группа детей с Урала, которых затем пришлось снимать с поезда из-за отравления, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.Ранее транспортная прокуратура начала проверку информации об отравлении детей в ресторане отеля "Ладога" в Санкт-Петербурге, где они отдыхали на каникулах. Из Петербурга дети отправились в Екатеринбург на поезде. В пути они почувствовали себя плохо, некоторые были сняты с поезда на станциях Шарья и Киров для медицинской помощи. Трое детей были госпитализированы после прибытия в Екатеринбург, специалисты Роспотребнадзора обнаружили у них сальмонеллу."Красногвардейский районный суд назначил наказание в виде приостановления деятельности помещения ресторана ООО "Ладога-Отель" сроком на 60 суток", - сообщили в объединённой пресс-службе судов.Отмечается, что организация привлечена к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст.6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).
https://radiosputnik.ria.ru/20210721/tolyatti-1742281634.html
шарья
киров
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шарья, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), киров, россия
Суд в Петербурге запретил работу кафе, где отравились дети
Суд в Петербурге запретил работу кафе, где отравилась группа детей с Урала