https://ria.ru/20210127/dtp-1594848259.html

Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в мире в 2020-2021 годах

Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в мире в 2020-2021 годах

27 января недалеко от города Дшан в Камеруне автобус столкнулся с грузовиком, перевозившим топливо. После ДТП транспортные средства загорелись. Погибли 53... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T18:26

2021-01-27T18:26

2021-01-27T18:26

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202127 января недалеко от города Дшан в Камеруне автобус столкнулся с грузовиком, перевозившим топливо. После ДТП транспортные средства загорелись. Погибли 53 человека, 29 получили ранения.10 января в северо-восточной части Нигерии, в районе Тирвун штата Баучи произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля. На момент аварии в автобусе находились 18 человек, в легковом автомобиле – четверо. В результате ДТП погибли 20 человек, еще двое получили ранения. https://ria.ru/20210110/nigeriya-1592503757.html2020В ночь 27 декабря на западе Камеруна в деревне Немале автобус столкнулся с грузовиком. Автобус, в котором находились более 60 человек, направлялся в столицу страны Яунде из города Фумбан. Столкновение произошло, когда автобус пытался объехать толпу людей на дороге. Авария унесла жизни 37 человек, 18 получили ранения.23 декабря в Боливии автобус упал с высоты около 100 метров. По меньшей мере 12 человек погибли и 26 были ранены. 19 декабря утром на севере Бангладеш в округе Джайпурхат автобус столкнулся с поездом. Поезд протащил автобус по рельсам около 500 метров. По данным полиции, авария произошла из-за того, что сотрудник, работавший на железнодорожном переезде, уснул и не опустил шлагбаум. Он скрылся с места происшествия. В результате происшествия 10 человек из числа пассажиров автобуса скончались на месте, еще двое пострадавших скончались в больнице, три получили ранения.25 ноября в Бразилии в муниципалитете Тагуаи в штате Сан-Паулу произошло столкновения автобуса и грузовика. Погибли 32 человека и 15 пострадали.11 октября в Таиланде в провинции Чаченгсао автобус, в котором находились около 60 человек, следовавший из провинции Самутпракан в один из буддийских храмов провинции Чаченгсао, неожиданно выехал на регулируемый железнодорожный переезд без шлагбаума при горевшем красном семафоре и столкнулся с товарным поездом. Погибли 20 человек, более 30 получили травмы различной степени тяжести. 27 сентября в Калининградской области между поселками Круглово и Кумачево в Зеленоградском городском округе столкнулись рейсовый автобус №120 "Калининград-Янтарный" и грузовик с песком. По данным полиции, автобус выехал на встречную полосу. Погибли шесть человек, в том числе девятилетний ребенок. Пострадали 15 человек. 22 сентября в Ульчском районе Хабаровского края перевернулся автобус. В результате ДТП пострадали 45 человек, в том числе ребенок. 12 сентября на автобане 24 в федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания на севере Германии рейсовый автобус, следовавший в направлении Гамбурга, внезапно съехал с шоссе в кювет. В результате ДТП пострадал 31 человек.9 августа в Турции пассажирский автобус, следовавший из Карабюка в Стамбул, врезался в барьерное ограждение моста в районе деревни Чифталан на шоссе Кузей Мармара. В Результате ДТП погибли пять человек, 25 получили ранения. 27 июля в результате ДТП с автобусом в провинции Мерсин на юге Турции шесть человек погибли, 27 человек пострадали. 26 июля в центральной провинции Вьетнама Куанг Бин туристический автобус выехал с дороги и опрокинулся. На момент происшествия в автобусе находились около 40 человек. В результате ДТП погибли 14 человек. 11 июля в результате падения пассажирского автобуса со скалы во вьетнамской провинции Контум, пять человек погибли, 35 человек пострадали. 7 июля в китайской юго-западной провинции Гуйчжоу автобус опрокинулся на бок, сломал ограничительные заграждения с одной стороны дороги и упал в водохранилище в городе Аньшунь. 21 человек погиб, 15 человек пострадали. 3 июля в Пакистане в провинции Пенджаб произошло столкновение поезда и автобуса. Погибли 29 человек. 31 мая в Непале автобус столкнулся с припаркованным у обочины грузовиком. Погибли 12 человек, 22 получили ранения. 14 мая на объездной дороге Гуна в Индии столкнулись автобус и грузовик. Восемь рабочих погибли, 54 получили ранения. 28 апреля на востоке Ирана произошло столкновение автобуса и грузовика. Погибли 12 человек, еще семь пострадали. 9 марта между населенными пунктами Кавампе и Давадава в области Боно-Ист в центральной части Ганы столкнулись автобус и микроавтобус Sprinter, который помимо пассажиров перевозил мешки с перцем. В результате лобового столкновения оба автобуса загорелись. Погибли 27 человек. 7 марта на трассе Дамаск – Хомс в Сирии бензовоз столкнулся с двумя пассажирскими автобусами и другими автомобилями. Погибли 30 человек. 28 февраля на юге Пакистана столкнулись автобус и скоростной поезд. Авария произошла из-за того, что автобус пытался объехать пробку на национальном шоссе и не увидел приближающегося поезда. Погибли 20 человек, ранения получили 23 человека. 12 февраля на скоростной автомагистрали Агра-Лакхнау в Индии двухэтажный автобус врезался в стоящий грузовик. Погибли 13 человек, более 30 получили ранения. 10 января в штате Уттар-Прадеш на севере Индии столкнулись пассажирский автобус и грузовик, перевозящий легковоспламеняющиеся материалы. В результате ДТП автобус загорелся. Погибли 20 человек. 6 января на автомагистрали Panamericana Sur на юге Перу произошла авария. Автобус, следовавший из Лимы в Арекипу (центр одноименного региона), потерял управление и столкнулся сразу с тремя минивэнами. Погибли 14 человек, почти 50 человек получили ранения. 3 января в штате Карен в Мьянме столкнулись автомобиль и пассажирский автобус. В результате ДТП автобус упал в овраг. Погибли 22 человека, 10 пострадали. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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