https://ria.ru/20210704/mozambik-1739836306.html
В Мозамбике 31 человек погиб в ДТП
В Мозамбике 31 человек погиб в ДТП - РИА Новости, 04.07.2021
В Мозамбике 31 человек погиб в ДТП
В результате столкновения трех автомобилей в Мозамбике погиб 31 человек, 11 получили тяжелые травмы, сообщает радиостанция Radio Mozambique со ссылкой на... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T19:12
2021-07-04T19:12
2021-07-04T19:12
мозамбик
в мире
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В результате столкновения трех автомобилей в Мозамбике погиб 31 человек, 11 получили тяжелые травмы, сообщает радиостанция Radio Mozambique со ссылкой на местные власти.Как сообщается, автобус столкнулся с двумя грузовиками.По мнению полиции, причиной аварии могли стать плохая видимость и превышение скорости.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мозамбик, в мире
В Мозамбике 31 человек погиб в ДТП
В Мозамбике 31 человек погиб в ДТП, 11 получили тяжелые травмы