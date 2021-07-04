https://ria.ru/20210704/mozambik-1739836306.html

В Мозамбике 31 человек погиб в ДТП

В Мозамбике 31 человек погиб в ДТП - РИА Новости, 04.07.2021

В Мозамбике 31 человек погиб в ДТП

В результате столкновения трех автомобилей в Мозамбике погиб 31 человек, 11 получили тяжелые травмы, сообщает радиостанция Radio Mozambique со ссылкой на... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T19:12

2021-07-04T19:12

2021-07-04T19:12

мозамбик

в мире

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В результате столкновения трех автомобилей в Мозамбике погиб 31 человек, 11 получили тяжелые травмы, сообщает радиостанция Radio Mozambique со ссылкой на местные власти.Как сообщается, автобус столкнулся с двумя грузовиками.По мнению полиции, причиной аварии могли стать плохая видимость и превышение скорости.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мозамбик, в мире