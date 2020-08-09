В Стамбуле пять человек погибли в ДТП с автобусом в районе аэропорта

"Пассажирский автобус, следовавший из Карабюка в Стамбул, сегодня в 7.00 (совпадает с мск) врезался в барьерное ограждение моста в районе деревни Чифталан на шоссе Кузей Мармара. На место происшествия незамедлительно были направлены бригады скорой помощи, полиции и пожарных. По предварительной информации, в результате аварии погибли пятеро наших граждан, 25 человек были отправлены в больницу, 10 из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе трое детей", - говорится в сообщении.