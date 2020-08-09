Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200809/1575544936.html
В Стамбуле пять человек погибли в ДТП с автобусом в районе аэропорта
По меньшей мере пять человек погибли и 25 получили ранения при аварии рейсового автобуса на автотрассе Кузей Мармара в районе аэропорта Стамбула, сообщила... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T11:05
стамбул
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155724/49/1557244905_0:78:2000:1203_1400x0_80_0_0_ec88a215f552ddec687fa64ca9bb59fd.jpg
стамбул
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155724/49/1557244905_0:78:2000:1203_1400x0_80_0_0_ec88a215f552ddec687fa64ca9bb59fd.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155724/49/1557244905_57:0:1834:1333_1400x0_80_0_0_d956129f8bb2e29c9073773b61485125.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155724/49/1557244905_279:0:1612:1333_1400x0_80_0_0_3fb615c94068022cdf1e9b5fc404470f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стамбул, в мире

В Стамбуле пять человек погибли в ДТП с автобусом в районе аэропорта

10:23 09.08.2020 (обновлено: 11:05 09.08.2020)
1749
© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь на улице Стамбула
Скорая помощь на улице Стамбула
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Скорая помощь на улице Стамбула. Архивное фото
АНКАРА, 9 авг - РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли и 25 получили ранения при аварии рейсового автобуса на автотрассе Кузей Мармара в районе аэропорта Стамбула, сообщила администрация города.
"Пассажирский автобус, следовавший из Карабюка в Стамбул, сегодня в 7.00 (совпадает с мск) врезался в барьерное ограждение моста в районе деревни Чифталан на шоссе Кузей Мармара. На место происшествия незамедлительно были направлены бригады скорой помощи, полиции и пожарных. По предварительной информации, в результате аварии погибли пятеро наших граждан, 25 человек были отправлены в больницу, 10 из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе трое детей", - говорится в сообщении.
100903
Обсудить 0
СтамбулВ мире
Рекомендуем
Водолаз МЧС
Четыре иностранных студента утонули в Волге
Последствия взрыва в Бейруте
СМИ: в Бейруте на месте взрыва в порту осталась воронка глубиной 43 метра
Работа станции скорой медицинской помощи
В Волгоградской области водитель насмерть сбил семилетнего мальчика
Самолет
Самолет Shenzhen Airlines приземлился после экстренного сигнала
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с новобрачными из поселка Чегдомын, под которыми обрушился мост
Дегтярев сдаст в химчистку платье невесты, под которой обрушился мост
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин поздравил строителей с профессиональным праздником
Американские военные
Пентагон объяснил передислокацию войск ближе к границам России
Автомобили скорой помощи
В Красноярском крае четыре человека погибли в результате ДТП
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лоза объяснил отказ российских артистов выступать в Белоруссии
Знак аварийной остановки
В Саратовской области три человека погибли в результате ДТП
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Трамп объявил о мерах по поддержке экономики в обход конгресса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о договоренности с Путиным по задержанным россиянам
Лайнер авиакомпании China Eastern Airlines
В Сиане готовится экстренно сесть самолет China Eastern
Автомобиль Следственного комитета России
В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека
Лифт для подъема продуктов питания
СМИ: лифт для еды сломал шею московской официантке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента БелоруссииВыборы в Белоруссии. Онлайн-репортажВчера, 08:00
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:27Пожар в частном доме в Тверской области унес жизни четырех человек
06:07В Портленде в задержали девятерых участников беспорядков
05:53Эксперт предупредил о более тяжелом течении COVID-19 осенью
05:14Генпрокурор США назвал антифа большевиками и фашистами
05:01Посол России рассказал о ходе работы по вывозу россиян из США
04:54Врач рассказал, почему российские школы не станут рассадником COVID-19
04:46Следователи начали осматривать места в Минске, где прошли протесты
04:35Эксперт рассказал, чем опасны популярные сайты знакомств
04:33Ученый рассказал о невосприимчивых к коронавирусу людях
04:29Эксперты сделали прогноз по урожаю зерновых в 2020 году
03:32Выяснилось, сколько кофе в год выпивает среднестатистический россиянин
03:30Названы новые востребованные профессии
03:24Россиян предупредили о жаре
03:20В Совбезе рассказали, как основатель "Белых касок" обманул Запад
03:15Шторм "Чанми" заденет два российских региона
03:14Трамп пообещал "существенно" помочь Ливану
03:08"Готовы удушить Европу". Совбез России высказался о политике США
03:08Протестующие разошлись из центра Минска
02:51Пригожин раскрыл секрет похудения
02:44С помощью таблицы и календаря: как начать регулярно заниматься спортом
Лента новостейМолния