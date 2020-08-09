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В Стамбуле пять человек погибли в ДТП с автобусом в районе аэропорта
По меньшей мере пять человек погибли и 25 получили ранения при аварии рейсового автобуса на автотрассе Кузей Мармара в районе аэропорта Стамбула, сообщила... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T10:23
2020-08-09T11:05
стамбул
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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стамбул, в мире
АНКАРА, 9 авг - РИА Новости.
По меньшей мере пять человек погибли и 25 получили ранения при аварии рейсового автобуса на автотрассе Кузей Мармара в районе аэропорта Стамбула
, сообщила администрация города.
"Пассажирский автобус, следовавший из Карабюка в Стамбул, сегодня в 7.00 (совпадает с мск) врезался в барьерное ограждение моста в районе деревни Чифталан на шоссе Кузей Мармара. На место происшествия незамедлительно были направлены бригады скорой помощи, полиции и пожарных. По предварительной информации, в результате аварии погибли пятеро наших граждан, 25 человек были отправлены в больницу, 10 из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе трое детей", - говорится в сообщении.