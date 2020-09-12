https://ria.ru/20200912/dtp-1577127760.html

СМИ: в Германии более 30 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом

ДТП с участием рейсового автобуса произошло на севере Германии рано утром в субботу, 31 человек пострадал, сообщает газета Die Welt. РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T10:20

2020-09-12T10:20

2020-09-12T15:19

welt

мекленбург-передняя померания

гамбург (город)

германия

происшествия

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 12 сен — РИА Новости.</strong> ДТП с участием рейсового автобуса произошло на севере <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> рано утром в субботу, 31 человек пострадал, сообщает газета <a href="https://www.welt.de/" target="_blank">Die Welt</a>.ДТП произошло на автобане 24 в федеральной земле <a href="http://ria.ru/location_Mecklenburg_Vorpommern/" target="_blank" data-auto="true">Мекленбург — Передняя Померания</a>, неподалеку от населенного пункта Воббелин (Wöbbelin).Рейсовый автобус, следовавший в направлении <a href="http://ria.ru/location_Hamburg/" target="_blank" data-auto="true">Гамбурга</a>, внезапно съехал с шоссе в кювет. Три человека получили тяжелые повреждения, однако их жизни в безопасности, пишет газета. Все пострадавшие направлены в близлежащие больницы.Причины аварии пока не известны, но, как заявила полиция, рассматривается версия о том, что водитель автобуса мог уснуть за рулем, заявление приводит агентство dpa.Граждан России, по предварительным данным, нет среди пострадавших в ДТП на севере ФРГ, сообщили в посольстве России в Берлине.

https://ria.ru/20200910/pogibshaya-1577051632.html

мекленбург-передняя померания

гамбург (город)

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

welt, мекленбург-передняя померания, гамбург (город), германия, происшествия, в мире