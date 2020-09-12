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СМИ: в Германии более 30 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом
ДТП с участием рейсового автобуса произошло на севере Германии рано утром в субботу, 31 человек пострадал, сообщает газета Die Welt. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T10:20
2020-09-12T15:19
welt
мекленбург-передняя померания
гамбург (город)
германия
происшествия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 12 сен — РИА Новости.</strong> ДТП с участием рейсового автобуса произошло на севере <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> рано утром в субботу, 31 человек пострадал, сообщает газета <a href="https://www.welt.de/" target="_blank">Die Welt</a>.ДТП произошло на автобане 24 в федеральной земле <a href="http://ria.ru/location_Mecklenburg_Vorpommern/" target="_blank" data-auto="true">Мекленбург — Передняя Померания</a>, неподалеку от населенного пункта Воббелин (Wöbbelin).Рейсовый автобус, следовавший в направлении <a href="http://ria.ru/location_Hamburg/" target="_blank" data-auto="true">Гамбурга</a>, внезапно съехал с шоссе в кювет. Три человека получили тяжелые повреждения, однако их жизни в безопасности, пишет газета. Все пострадавшие направлены в близлежащие больницы.Причины аварии пока не известны, но, как заявила полиция, рассматривается версия о том, что водитель автобуса мог уснуть за рулем, заявление приводит агентство dpa.Граждан России, по предварительным данным, нет среди пострадавших в ДТП на севере ФРГ, сообщили в посольстве России в Берлине.
https://ria.ru/20200910/pogibshaya-1577051632.html
мекленбург-передняя померания
гамбург (город)
германия
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welt, мекленбург-передняя померания, гамбург (город), германия, происшествия, в мире

СМИ: в Германии более 30 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом

10:20 12.09.2020 (обновлено: 15:19 12.09.2020)
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© AP Photo / dpa,Uwe AnspachСкорая помощь в Германии
Скорая помощь в Германии - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© AP Photo / dpa,Uwe Anspach
Скорая помощь в Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 12 сен — РИА Новости. ДТП с участием рейсового автобуса произошло на севере Германии рано утром в субботу, 31 человек пострадал, сообщает газета Die Welt.
ДТП произошло на автобане 24 в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания, неподалеку от населенного пункта Воббелин (Wöbbelin).
Рейсовый автобус, следовавший в направлении Гамбурга, внезапно съехал с шоссе в кювет. Три человека получили тяжелые повреждения, однако их жизни в безопасности, пишет газета. Все пострадавшие направлены в близлежащие больницы.
Причины аварии пока не известны, но, как заявила полиция, рассматривается версия о том, что водитель автобуса мог уснуть за рулем, заявление приводит агентство dpa.
Российская блогерша Дарья Канова - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 16:53
Российская блогерша вместе с бой-френдом погибла в ДТП в Китае
Граждан России, по предварительным данным, нет среди пострадавших в ДТП на севере ФРГ, сообщили в посольстве России в Берлине.

"По предварительной информации немецких правоохранительных органов, российских граждан среди пострадавших не было", — говорится в сообщении в Twitter посольства.

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WeltМекленбург-Передняя ПомеранияГамбург (город)ГерманияПроисшествияВ мире
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