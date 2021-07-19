https://ria.ru/20210719/dtp-1741795131.html

В Пакистане автобус столкнулся с грузовиком, 27 человек погибли

В Пакистане автобус столкнулся с грузовиком, 27 человек погибли - РИА Новости, 19.07.2021

В Пакистане автобус столкнулся с грузовиком, 27 человек погибли

По меньшей мере 27 погибли, более 30 пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с большегрузным автомобилем в Пакистане, сообщает телеканал ARY РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T08:53

2021-07-19T08:53

2021-07-19T08:53

пенджаб (пакистан)

пакистан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/147698/40/1476984090_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_e5b233204278bff0f6e2c97fc8c73a82.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. По меньшей мере 27 погибли, более 30 пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с большегрузным автомобилем в Пакистане, сообщает телеканал ARY News.По данным телеканала, авария произошла в провинции Пенджаб на востоке страны. Отмечается, что на место уже прибыли спасатели. Раненых доставили в ближайшую больницу.

пенджаб (пакистан)

пакистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенджаб (пакистан), пакистан, в мире