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В Пакистане автобус столкнулся с грузовиком, 27 человек погибли
В Пакистане автобус столкнулся с грузовиком, 27 человек погибли - РИА Новости, 19.07.2021
В Пакистане автобус столкнулся с грузовиком, 27 человек погибли
По меньшей мере 27 погибли, более 30 пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с большегрузным автомобилем в Пакистане, сообщает телеканал ARY РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T08:53
2021-07-19T08:53
пенджаб (пакистан)
пакистан
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. По меньшей мере 27 погибли, более 30 пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с большегрузным автомобилем в Пакистане, сообщает телеканал ARY News.По данным телеканала, авария произошла в провинции Пенджаб на востоке страны. Отмечается, что на место уже прибыли спасатели. Раненых доставили в ближайшую больницу.
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пенджаб (пакистан), пакистан, в мире
08:53 19.07.2021
 
В Пакистане автобус столкнулся с грузовиком, 27 человек погибли

Не менее 27 человек погибли и более 30 пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Пакистане

© Flickr / Wasif MalikКарета скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
Карета скорой помощи в Пакистане. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© Flickr / Wasif Malik
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. По меньшей мере 27 погибли, более 30 пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с большегрузным автомобилем в Пакистане, сообщает телеканал ARY News.
По данным телеканала, авария произошла в провинции Пенджаб на востоке страны. Отмечается, что на место уже прибыли спасатели. Раненых доставили в ближайшую больницу.
 
Пенджаб (Пакистан)ПакистанВ мире
 
 
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