https://ria.ru/20210803/mali-1744227365.html
В Мали почти 40 человек погибли в результате ДТП
В Мали почти 40 человек погибли в результате ДТП - РИА Новости, 03.08.2021
В Мали почти 40 человек погибли в результате ДТП
По меньшей мере 37 человек погибли в результате автокатастрофы в области Сегу в Мали, сообщает малийская газета Essor со ссылкой на министерство транспорта и... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T18:53
2021-08-03T18:53
2021-08-03T18:53
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. По меньшей мере 37 человек погибли в результате автокатастрофы в области Сегу в Мали, сообщает малийская газета Essor со ссылкой на министерство транспорта и инфраструктуры.Как сообщается, инцидент произошел во вторник в 20 километрах от административного центра области города Сегу. В результате аварии погибли 37 человек. Кроме того, несколько человек получили ранения.По данным местного портала Mali24.info, столкнулись автобус и грузовик. Предполагается, что причиной ДТП стал пробой в шине грузовика.
https://ria.ru/20210713/boliviya-1741012029.html
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в мире, дтп, мали
В Мали почти 40 человек погибли в результате ДТП
Газета Essor: в Мали почти 40 человек погибли в результате ДТП