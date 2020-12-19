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В Бангладеш при столкновении автобуса с поездом погибли 12 человек
В Бангладеш при столкновении автобуса с поездом погибли 12 человек
По меньшей мере 12 человек погибли и три пострадали в результате столкновения автобуса с поездом в округе Джайпурхат на севере Бангладеш, сообщает издание Dhaka РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T12:33
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авто
бангладеш
в мире
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли и три пострадали в результате столкновения автобуса с поездом в округе Джайпурхат на севере Бангладеш, сообщает издание Dhaka Tribune.Согласно изданию, ДТП произошло утром в субботу. Поезд протащил автобус по рельсам около 500 метров, десять человек из числа пассажиров автобуса скончались на месте, еще двое пострадавших скончались в больнице.По данным полиции, авария произошла из-за того, что сотрудник, работавший на железнодорожном переезде, уснул и не опустил шлагбаум. Он скрылся с места происшествия.
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авто, бангладеш, в мире

В Бангладеш при столкновении автобуса с поездом погибли 12 человек

12:33 19.12.2020 (обновлено: 12:37 19.12.2020)
 
© РИА Новости / Парвез Ахмад / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи неподалеку от кладбища Талтола в Дакке, где пройдут похороны умершего от коронавируса человека
Автомобили скорой помощи неподалеку от кладбища Талтола в Дакке, где пройдут похороны умершего от коронавируса человека - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Парвез Ахмад
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли и три пострадали в результате столкновения автобуса с поездом в округе Джайпурхат на севере Бангладеш, сообщает издание Dhaka Tribune.
Согласно изданию, ДТП произошло утром в субботу. Поезд протащил автобус по рельсам около 500 метров, десять человек из числа пассажиров автобуса скончались на месте, еще двое пострадавших скончались в больнице.
По данным полиции, авария произошла из-за того, что сотрудник, работавший на железнодорожном переезде, уснул и не опустил шлагбаум. Он скрылся с места происшествия.
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