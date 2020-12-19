https://ria.ru/20201219/bangladesh-1590025839.html

В Бангладеш при столкновении автобуса с поездом погибли 12 человек

В Бангладеш при столкновении автобуса с поездом погибли 12 человек

По меньшей мере 12 человек погибли и три пострадали в результате столкновения автобуса с поездом в округе Джайпурхат на севере Бангладеш, сообщает издание Dhaka РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T12:33

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли и три пострадали в результате столкновения автобуса с поездом в округе Джайпурхат на севере Бангладеш, сообщает издание Dhaka Tribune.Согласно изданию, ДТП произошло утром в субботу. Поезд протащил автобус по рельсам около 500 метров, десять человек из числа пассажиров автобуса скончались на месте, еще двое пострадавших скончались в больнице.По данным полиции, авария произошла из-за того, что сотрудник, работавший на железнодорожном переезде, уснул и не опустил шлагбаум. Он скрылся с места происшествия.

https://ria.ru/20201011/poezd-1579273625.html

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