https://ria.ru/20201219/bangladesh-1590025839.html
В Бангладеш при столкновении автобуса с поездом погибли 12 человек
В Бангладеш при столкновении автобуса с поездом погибли 12 человек
По меньшей мере 12 человек погибли и три пострадали в результате столкновения автобуса с поездом в округе Джайпурхат на севере Бангладеш, сообщает издание Dhaka РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T12:33
2020-12-19T12:33
2020-12-19T12:37
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли и три пострадали в результате столкновения автобуса с поездом в округе Джайпурхат на севере Бангладеш, сообщает издание Dhaka Tribune.Согласно изданию, ДТП произошло утром в субботу. Поезд протащил автобус по рельсам около 500 метров, десять человек из числа пассажиров автобуса скончались на месте, еще двое пострадавших скончались в больнице.По данным полиции, авария произошла из-за того, что сотрудник, работавший на железнодорожном переезде, уснул и не опустил шлагбаум. Он скрылся с места происшествия.
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости.
По меньшей мере 12 человек погибли и три пострадали в результате столкновения автобуса с поездом в округе Джайпурхат на севере Бангладеш
, сообщает издание Dhaka Tribune
.
Согласно изданию, ДТП произошло утром в субботу. Поезд протащил автобус по рельсам около 500 метров, десять человек из числа пассажиров автобуса скончались на месте, еще двое пострадавших скончались в больнице.
По данным полиции, авария произошла из-за того, что сотрудник, работавший на железнодорожном переезде, уснул и не опустил шлагбаум. Он скрылся с места происшествия.