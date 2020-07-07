В Китае число жертв падения автобуса в водохранилище достигло 21

ПЕКИН, 7 июл – РИА Новости. Число жертв падения общественного автобуса в водохранилище в китайской юго-западной провинции Число жертв падения общественного автобуса в водохранилище в китайской юго-западной провинции Гуйчжоу достигло 21 человек, еще 15 человек пострадали, сообщает Центральное телевидение Китая.

Ранее сообщалось о двух погибших и 16 пострадавших.

Среди 21 погибших один школьник, а среди пострадавших - трое. Однако пока неизвестно сколько точно было человек в автобусе на момент аварии и сколько из них школьники.

Инцидент произошел во вторник около 11.45 по местному времени (6.45 мск), когда автобус со школьниками по пока неустановленной причине опрокинулся на бок, сломал ограничительные заграждения с одной стороны дороги и упал в водохранилище в городе Аньшунь. Спасатели уже подняли автобус из воды.