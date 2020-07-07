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В Китае число жертв падения автобуса в водохранилище достигло 21
Число жертв падения общественного автобуса в водохранилище в китайской юго-западной провинции Гуйчжоу достигло 21 человек, еще 15 человек пострадали, сообщает... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:46
гуйчжоу
китай
в мире
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РИА Новости
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60
Видео с камер наблюдения: автобус с пассажирами падает с моста в Китае
Число жертв падения общественного автобуса в водохранилище в китайской юго-западной провинции Гуйчжоу достигло 21 человек, еще 15 человек пострадали
2020-07-07T13:16
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гуйчжоу, китай, в мире

В Китае число жертв падения автобуса в водохранилище достигло 21

13:16 07.07.2020 (обновлено: 14:46 07.07.2020)
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ПЕКИН, 7 июл – РИА Новости. Число жертв падения общественного автобуса в водохранилище в китайской юго-западной провинции Гуйчжоу достигло 21 человек, еще 15 человек пострадали, сообщает Центральное телевидение Китая.
Ранее сообщалось о двух погибших и 16 пострадавших.
Среди 21 погибших один школьник, а среди пострадавших - трое. Однако пока неизвестно сколько точно было человек в автобусе на момент аварии и сколько из них школьники.
Инцидент произошел во вторник около 11.45 по местному времени (6.45 мск), когда автобус со школьниками по пока неустановленной причине опрокинулся на бок, сломал ограничительные заграждения с одной стороны дороги и упал в водохранилище в городе Аньшунь. Спасатели уже подняли автобус из воды.
Пока неизвестно, по какой причине произошла авария. Поисково-спасательная операция на водохранилище продолжается, ведется расследование.
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