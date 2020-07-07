https://ria.ru/20200707/1574003235.html
В Китае число жертв падения автобуса в водохранилище достигло 21
Число жертв падения общественного автобуса в водохранилище в китайской юго-западной провинции Гуйчжоу достигло 21 человек, еще 15 человек пострадали, сообщает... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T13:16
2020-07-07T14:46
гуйчжоу
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574006871_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_5c767da9468ec217f00ddaa1f4fd297d.jpg
https://ria.ru/20200625/1573465562.html
1
гуйчжоу
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Видео с камер наблюдения: автобус с пассажирами падает с моста в Китае
Число жертв падения общественного автобуса в водохранилище в китайской юго-западной провинции Гуйчжоу достигло 21 человек, еще 15 человек пострадали
2020-07-07T13:16
true
PT0M20S
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574006871_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_5c767da9468ec217f00ddaa1f4fd297d.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574006871_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_4e3914757db230f80f3fdb56107f4b1b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574006871_141:0:501:360_1400x0_80_0_0_a4a3701fea74394ba32701a92794c3ef.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гуйчжоу, китай, в мире
ПЕКИН, 7 июл – РИА Новости.
Число жертв падения общественного автобуса в водохранилище в китайской юго-западной провинции Гуйчжоу
достигло 21 человек, еще 15 человек пострадали, сообщает Центральное телевидение Китая.
Ранее сообщалось о двух погибших и 16 пострадавших.
Среди 21 погибших один школьник, а среди пострадавших - трое. Однако пока неизвестно сколько точно было человек в автобусе на момент аварии и сколько из них школьники.
Инцидент произошел во вторник около 11.45 по местному времени (6.45 мск), когда автобус со школьниками по пока неустановленной причине опрокинулся на бок, сломал ограничительные заграждения с одной стороны дороги и упал в водохранилище в городе Аньшунь. Спасатели уже подняли автобус из воды.
Пока неизвестно, по какой причине произошла авария. Поисково-спасательная операция на водохранилище продолжается, ведется расследование.