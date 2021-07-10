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В Алжире 18 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом, сообщили СМИ

В Алжире 18 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.07.2021

В Алжире 18 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом, сообщили СМИ

Восемнадцать человек погибли, 11 получили ранения различной степени тяжести в ДТП с туристическим автобусом на северо-востоке Алжира, сообщает телеканал... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T17:05

2021-07-10T17:05

2021-07-10T17:05

туристы

авто

алжир (республика)

дтп

в мире

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КАИР, 10 июл - РИА Новости. Восемнадцать человек погибли, 11 получили ранения различной степени тяжести в ДТП с туристическим автобусом на северо-востоке Алжира, сообщает телеканал "Ан-Нахар".По данным СМИ, грузовик с прицепом столкнулся с автобусом, перевозившим отдыхающих из курортного района Джиджель в город Константина.Начато расследование причин инцидента.

алжир (республика)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туристы, авто, алжир (республика), дтп, в мире