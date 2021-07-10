https://ria.ru/20210710/dtp-1740743412.html
В Алжире 18 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом, сообщили СМИ
В Алжире 18 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.07.2021
В Алжире 18 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом, сообщили СМИ
Восемнадцать человек погибли, 11 получили ранения различной степени тяжести в ДТП с туристическим автобусом на северо-востоке Алжира, сообщает телеканал... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T17:05
2021-07-10T17:05
2021-07-10T17:05
туристы
авто
алжир (республика)
дтп
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/154805/73/1548057313_0:107:2490:1508_1920x0_80_0_0_1636fcc8a8034784351683c1a04051b5.jpg
КАИР, 10 июл - РИА Новости. Восемнадцать человек погибли, 11 получили ранения различной степени тяжести в ДТП с туристическим автобусом на северо-востоке Алжира, сообщает телеканал "Ан-Нахар".По данным СМИ, грузовик с прицепом столкнулся с автобусом, перевозившим отдыхающих из курортного района Джиджель в город Константина.Начато расследование причин инцидента.
алжир (республика)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/154805/73/1548057313_169:0:2321:1614_1920x0_80_0_0_a0f5d4510c70ed042bc0d5094cbeefba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туристы, авто, алжир (республика), дтп, в мире
В Алжире 18 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом, сообщили СМИ
Телеканал "Ан-Нахар" сообщил о гибели 18 человек в ДТП с участием туристического автобуса