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В Гане семнадцать человек погибли при столкновении автобусов
В Гане семнадцать человек погибли при столкновении автобусов
Два автобуса, двигающихся навстречу друг другу, столкнулись на севере Ганы, 17 человек погибли, 44 получили ранения, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T17:51
2021-02-03T17:51
2021-02-03T17:51
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Два автобуса, двигающихся навстречу друг другу, столкнулись на севере Ганы, 17 человек погибли, 44 получили ранения, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местную полицию.Авария произошла равно утром в среду на автомагистрали, соединяющей города Кумаси и Тамале около населенного пункта Буйпе. По данным полиции, 16 человек погибли на месте, один скончался в больнице. Все пострадавшие также направлены в ближайшую больницу. Полиция начала расследование инцидента.Дорожные инциденты с участием микроавтобусов и автобусов случаются в Гане весьма часто. Происходит это из-за неудовлетворительного технического состояния транспортных средств и несоблюдения водителями правил движения.
https://ria.ru/20210127/dtp-1594848259.html
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