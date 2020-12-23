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Двенадцать человек погибли в Боливии при падении автобуса в пропасть
Двенадцать человек погибли в Боливии при падении автобуса в пропасть
По меньшей мере 12 человек погибли и 26 ранены в результате падения автобуса с высоты около 100 метров в Боливии, сообщает газета Los Tiempos со ссылкой на... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T01:40
2020-12-23T01:40
2020-12-23T01:40
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 дек – РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли и 26 ранены в результате падения автобуса с высоты около 100 метров в Боливии, сообщает газета Los Tiempos со ссылкой на полицию.Трагедия произошла рано утром.Причины инцидента не сообщаются.
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