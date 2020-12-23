https://ria.ru/20201223/avtobus-1590485673.html

Двенадцать человек погибли в Боливии при падении автобуса в пропасть

Двенадцать человек погибли в Боливии при падении автобуса в пропасть

По меньшей мере 12 человек погибли и 26 ранены в результате падения автобуса с высоты около 100 метров в Боливии, сообщает газета Los Tiempos со ссылкой на... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T01:40

2020-12-23T01:40

2020-12-23T01:40

боливия

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 дек – РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли и 26 ранены в результате падения автобуса с высоты около 100 метров в Боливии, сообщает газета Los Tiempos со ссылкой на полицию.Трагедия произошла рано утром.Причины инцидента не сообщаются.

https://ria.ru/20201219/bangladesh-1590025839.html

боливия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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