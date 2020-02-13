В Индии 13 человек погибли, более 30 ранены в ДТП с автобусом

"Двухэтажный частный автобус врезался в стоящий грузовик на скоростной автомагистрали Агра-Лакхнау около 10 часов вечера в среду. Водитель автобуса не обратил внимания на грузовик и ударил его сзади. В автобусе находилось 40-45 пассажиров", - сообщила суперинтендант полиции Сачиндра Патель.