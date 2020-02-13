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В Индии 13 человек погибли, более 30 ранены в ДТП с автобусом
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РИА Новости

В Индии 13 человек погибли, более 30 ранены в ДТП с автобусом

07:33 13.02.2020
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© AP Photo / Wong Maye-EКареты скорой помощи в Индии
Кареты скорой помощи в Индии
© AP Photo / Wong Maye-E
Кареты скорой помощи в Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 фев - РИА Новости. По меньшей мере 13 человек погибли, более 30 получили ранения при столкновении автобуса с грузовиком на скоростной автомагистрали Агра-Лакхнау в среду в Индии, сообщает агентство ANI.
"По меньшей мере 31 раненый был госпитализирован. Погибли 13 человек", - сказал сотрудник отделения неотложной помощи Saifai Mini PGI доктор Вишва Дипак.
По данным полиции, авария произошла около 10 часов вечера в среду.
"Двухэтажный частный автобус врезался в стоящий грузовик на скоростной автомагистрали Агра-Лакхнау около 10 часов вечера в среду. Водитель автобуса не обратил внимания на грузовик и ударил его сзади. В автобусе находилось 40-45 пассажиров", - сообщила суперинтендант полиции Сачиндра Патель.
Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх распорядился оказать всю возможную помощь пострадавшим.
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