В Индии 13 человек погибли, более 30 ранены в ДТП с автобусом

"По меньшей мере 31 раненый был госпитализирован. Погибли 13 человек", - сказал сотрудник отделения неотложной помощи Saifai Mini PGI доктор Вишва Дипак.
По данным полиции, авария произошла около 10 часов вечера в среду.
"Двухэтажный частный автобус врезался в стоящий грузовик на скоростной автомагистрали Агра-Лакхнау около 10 часов вечера в среду. Водитель автобуса не обратил внимания на грузовик и ударил его сзади. В автобусе находилось 40-45 пассажиров", - сообщила суперинтендант полиции Сачиндра Патель.
Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх распорядился оказать всю возможную помощь пострадавшим.