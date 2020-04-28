В Иране 12 человек погибли в аварии при участии автобуса

"Причина аварии выясняется, на данный момент в этом происшествии погибли 12 человек, семеро получили ранения", - сообщил глава дорожной полиции провинции Южный Хорасан полковник Резаи.

Он также отметил, что пострадавшие были на вертолете доставлены в больницу. Агентство сообщает, что автобус направлялся в город Сербише в провинции Южный Хорасан.