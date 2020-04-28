В Иране 12 человек погибли в аварии при участии автобуса

"Причина аварии выясняется, на данный момент в этом происшествии погибли 12 человек, семеро получили ранения", - сообщил глава дорожной полиции провинции Южный Хорасан полковник Резаи.
Он также отметил, что пострадавшие были на вертолете доставлены в больницу. Агентство сообщает, что автобус направлялся в город Сербише в провинции Южный Хорасан.
۱۲ کشته و ۸ مصدوم در #تصادف تریلی با اتوبوس در خراسان جنوبی— خبرآنلاين (@khabaronlinee) April 28, 2020
هلال احمر خراسان جنوبی:
براثر تصادف یک دستگاه تریلی با اتوبوس در محور درح به سربیشه در استان خراسان جنوبی، ۸ نفر مصدوم شده و ۱۲ نفر جان خود خود را از دست دادند. pic.twitter.com/YbJy7fpc1j