https://ria.ru/20200727/1574985187.html
Число раненных в ДТП на юге Турции военных возросло до 27
Число получивших ранения в ДТП в провинции Мерсин на юге Турции военных возросло до 27, причиной аварии мог стать отказ тормозов автобуса, заявил глава... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:30
2020-07-27T14:30
хулуси акар
мерсин (провинция)
турция
мерсин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155724/49/1557244905_0:78:2000:1203_1400x0_80_0_0_ec88a215f552ddec687fa64ca9bb59fd.jpg
https://ria.ru/20200727/1574982999.html
мерсин (провинция)
турция
мерсин
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155724/49/1557244905_0:78:2000:1203_1400x0_80_0_0_ec88a215f552ddec687fa64ca9bb59fd.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155724/49/1557244905_57:0:1834:1333_1400x0_80_0_0_d956129f8bb2e29c9073773b61485125.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155724/49/1557244905_279:0:1612:1333_1400x0_80_0_0_3fb615c94068022cdf1e9b5fc404470f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хулуси акар, мерсин (провинция), турция, мерсин, в мире