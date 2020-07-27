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Число раненных в ДТП на юге Турции военных возросло до 27
Число получивших ранения в ДТП в провинции Мерсин на юге Турции военных возросло до 27, причиной аварии мог стать отказ тормозов автобуса, заявил глава... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:30
хулуси акар
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хулуси акар, мерсин (провинция), турция, мерсин, в мире

Число раненных в ДТП на юге Турции военных возросло до 27

14:30 27.07.2020
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© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь в Турции
Скорая помощь в Турции
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Скорая помощь в Турции. Архивное фото
АНКАРА, 27 июл - РИА Новости. Число получивших ранения в ДТП в провинции Мерсин на юге Турции военных возросло до 27, причиной аварии мог стать отказ тормозов автобуса, заявил глава минобороны Турции Хулуси Акар.
Ранее администрация провинции Мерсин сообщила, что по меньшей мере шесть человек, из них пять военных, погибли и десять получили тяжелые ранения в результате ДТП с автобусом.
"По предварительным данным, авария произошла из-за технической неисправности - отказали тормоза. Есть информация о том, что водитель сделал всё, что мог в той ситуации, чтобы уменьшить ущерб. По уточненным данным, у нас погибли четверо военных и два водителя. Ранены 27 военных, четверо находятся в реанимации", - заявил Акар журналистам в Мерсине. Трансляцию вел телеканал NTV.
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Хулуси АкарМерсин (провинция)ТурцияМерсинВ мире
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