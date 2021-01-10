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В Нигерии 20 человек погибли в результате ДТП
В Нигерии 20 человек погибли в результате ДТП
По меньшей мере 20 человек погибли, еще двое получили ранения в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в штате Баучи в северо-восточной части... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T23:23
2021-01-10T23:32
борно
баучи (штат)
нигерия
в мире
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. По меньшей мере 20 человек погибли, еще двое получили ранения в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в штате Баучи в северо-восточной части Нигерии, сообщает местная газета Punch со ссылкой на полицию.Инцидент произошел в воскресенье примерно в 15.00 (17.00 мск) в районе Тирвун. На момент аварии в автобусе находились 18 человек, в легковом автомобиле - четверо.Автобус направлялся в крупный город Майдугури в штате Борно, а машина ехала в Баучи.
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борно , баучи (штат), нигерия, в мире

В Нигерии 20 человек погибли в результате ДТП

23:23 10.01.2021 (обновлено: 23:32 10.01.2021)
 
© AP Photo / Ben CurtisВоенные и полиция Нигерии
Военные и полиция Нигерии - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© AP Photo / Ben Curtis
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. По меньшей мере 20 человек погибли, еще двое получили ранения в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в штате Баучи в северо-восточной части Нигерии, сообщает местная газета Punch со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в воскресенье примерно в 15.00 (17.00 мск) в районе Тирвун. На момент аварии в автобусе находились 18 человек, в легковом автомобиле - четверо.

"Из 22 пассажиров 20 сгорели до неузнаваемости, две женщины выжили в аварии… Все трупы доставлены в морг, а двое раненых направлены в больницу для получения необходимой медицинской помощи", - сообщил представитель местной полиции Ахмед Вакиль, слова которого приводит издание.

Автобус направлялся в крупный город Майдугури в штате Борно, а машина ехала в Баучи.
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СМИ сообщило о гибели 12 человек в Нигерии в результате ДТП
 
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