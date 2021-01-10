https://ria.ru/20210110/nigeriya-1592503757.html
В Нигерии 20 человек погибли в результате ДТП
В Нигерии 20 человек погибли в результате ДТП
По меньшей мере 20 человек погибли, еще двое получили ранения в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в штате Баучи в северо-восточной части... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T23:23
2021-01-10T23:23
2021-01-10T23:32
борно
баучи (штат)
нигерия
в мире
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. По меньшей мере 20 человек погибли, еще двое получили ранения в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в штате Баучи в северо-восточной части Нигерии, сообщает местная газета Punch со ссылкой на полицию.Инцидент произошел в воскресенье примерно в 15.00 (17.00 мск) в районе Тирвун. На момент аварии в автобусе находились 18 человек, в легковом автомобиле - четверо.Автобус направлялся в крупный город Майдугури в штате Борно, а машина ехала в Баучи.
https://ria.ru/20201224/avtokatastrofa-1590664524.html
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борно , баучи (штат), нигерия, в мире