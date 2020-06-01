СМИ: в ДТП с автобусом и грузовиком в Непале погибли 12 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 июн - РИА Новости. Двенадцать человек погибли и 22 получили ранения при столкновении автобуса с грузовиком в Двенадцать человек погибли и 22 получили ранения при столкновении автобуса с грузовиком в Непале , сообщает издание Online Khabar

По данным издания, перевозивший возвращающихся из Индии непальцев автобус столкнулся в воскресенье ночью с припаркованным у обочины грузовиком. По данным полиции, в автобусе было более 30 рабочих, находившихся в Индии более двух месяцев из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса.

Пять пострадавших находятся в критическом состоянии, другие раненые доставлены в различные госпитали непальской провинции Банке.

В апреле премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли и его индийский коллега Нарендра Моди договорились расширять сотрудничество для дальнейшей активизации борьбы с коронавирусом и подчеркнули необходимость заботиться о своих гражданах, застрявших в соседних странах из-за ограничений в связи с заболеванием.

Согласно последним данным, в Непале зарегистрировано 1 572 случая заражения коронавирусом и восемь смертей. В Индии несколько дней подряд сообщается об увеличении числа заразившихся коронавирусом более чем на 6 тысяч человек в день. Согласно данным минздрава, в Индии выявлены 190 535 случаев коронавируса, скончались 5 394 человека.