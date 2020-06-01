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2020-06-01T14:20
https://ria.ru/20200601/1572293085.html
СМИ: в ДТП с автобусом и грузовиком в Непале погибли 12 человек
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РИА Новости

СМИ: в ДТП с автобусом и грузовиком в Непале погибли 12 человек

14:20 01.06.2020
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© Flickr / Asian Development BankМашина скорой помощи в Непале
Машина скорой помощи в Непале
© Flickr / Asian Development Bank
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 июн - РИА Новости. Двенадцать человек погибли и 22 получили ранения при столкновении автобуса с грузовиком в Непале, сообщает издание Online Khabar.
По данным издания, перевозивший возвращающихся из Индии непальцев автобус столкнулся в воскресенье ночью с припаркованным у обочины грузовиком. По данным полиции, в автобусе было более 30 рабочих, находившихся в Индии более двух месяцев из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса.
Пять пострадавших находятся в критическом состоянии, другие раненые доставлены в различные госпитали непальской провинции Банке.
В апреле премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли и его индийский коллега Нарендра Моди договорились расширять сотрудничество для дальнейшей активизации борьбы с коронавирусом и подчеркнули необходимость заботиться о своих гражданах, застрявших в соседних странах из-за ограничений в связи с заболеванием.
На месте столкновения двух грузовиков, один из которых перевозил людей, в районе индийского города Аурайя в штате Уттар-Прадеш
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Согласно последним данным, в Непале зарегистрировано 1 572 случая заражения коронавирусом и восемь смертей. В Индии несколько дней подряд сообщается об увеличении числа заразившихся коронавирусом более чем на 6 тысяч человек в день. Согласно данным минздрава, в Индии выявлены 190 535 случаев коронавируса, скончались 5 394 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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