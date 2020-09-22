https://ria.ru/20200922/avariya-1577584491.html
СК начал проверку после опрокидывания автобуса в Хабаровском крае
Следователи начали проверку по факту опрокидывания автобуса в Хабаровском крае, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T10:24
2020-09-22T10:24
2020-09-22T10:33
дтп с автобусом в хабаровском крае
следственный комитет россии (ск рф)
еврейская автономная область
хабаровский край
ульчский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577584206_0:50:1024:626_1400x0_80_0_0_6e49360e515ca6005fa7bacef4869c76.jpg
<strong>ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости.</strong> Следователи начали проверку по факту опрокидывания автобуса в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровском крае</a>, сообщает региональное СУСК РФ.Во вторник в <a href="http://ria.ru/location_Ulchskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ульчском районе</a> перевернулся автобус. В нём находилось 44 пассажира и один водитель, все получили травмы, четверо - в тяжелом состоянии, сообщал краевой центр медицины катастроф."По данному факту Следственными органами <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ по Хабаровскому краю и <a href="http://ria.ru/location_Evrejjskaja_avtonomnaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Еврейской автономной области</a> проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, также дана оценка действиям (бездействию) руководства пассажирского автотранспортного предприятия на предмет наличия признаков состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20200922/dtp-1577583871.html
еврейская автономная область
хабаровский край
ульчский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577584206_54:0:889:626_1400x0_80_0_0_e12fe84819e95d9f398a856ff6935659.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с автобусом в хабаровском крае, следственный комитет россии (ск рф), еврейская автономная область, хабаровский край, ульчский район, происшествия