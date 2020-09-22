https://ria.ru/20200922/avariya-1577584491.html

СК начал проверку после опрокидывания автобуса в Хабаровском крае

Следователи начали проверку по факту опрокидывания автобуса в Хабаровском крае, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T10:24

2020-09-22T10:24

2020-09-22T10:33

дтп с автобусом в хабаровском крае

следственный комитет россии (ск рф)

еврейская автономная область

хабаровский край

ульчский район

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости.</strong> Следователи начали проверку по факту опрокидывания автобуса в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровском крае</a>, сообщает региональное СУСК РФ.Во вторник в <a href="http://ria.ru/location_Ulchskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ульчском районе</a> перевернулся автобус. В нём находилось 44 пассажира и один водитель, все получили травмы, четверо - в тяжелом состоянии, сообщал краевой центр медицины катастроф."По данному факту Следственными органами <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ по Хабаровскому краю и <a href="http://ria.ru/location_Evrejjskaja_avtonomnaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Еврейской автономной области</a> проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, также дана оценка действиям (бездействию) руководства пассажирского автотранспортного предприятия на предмет наличия признаков состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20200922/dtp-1577583871.html

еврейская автономная область

хабаровский край

ульчский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с автобусом в хабаровском крае, следственный комитет россии (ск рф), еврейская автономная область, хабаровский край, ульчский район, происшествия