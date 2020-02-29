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В Пакистане при столкновении поезда с автобусом погибли 20 человек
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РИА Новости

В Пакистане при столкновении поезда с автобусом погибли 20 человек

10:47 29.02.2020
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© Flickr / Wasif MalikКарета скорой помощи в Пакистане
Карета скорой помощи в Пакистане
© Flickr / Wasif Malik
Карета скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 29 фев - РИА Новости. Число погибших при столкновении в пятницу вечером поезда с автобусом в Пакистане выросло до 20, ранения получили 23 человека, сообщил телеканалу Samaa министр транспорта провинции Синд Авейс Кадир Шах.
Министр отметил, что на месте инцидента погибло 19 человек, ещё один скончался в больнице. Он добавил, что состояние 18 пострадавших критическое, им оказывается вся возможная помощь.
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31 октября 2019, 10:59
Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 73
Автобус выехал на пути неподалеку от вокзала, расположенного на юге Пакистана города Рори, перед следовавшим в пакистанский город Кандра скоростным поездом.
Авария произошла из-за того, что автобус пытался объехать пробку на национальном шоссе и не увидел приближающегося поезда.
Главный министр провинции Мурад Али Шах приказал направить спасательные команды на место аварии и ввел чрезвычайное положение во всех расположенных рядом больницах.
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