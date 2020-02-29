В Пакистане при столкновении поезда с автобусом погибли 20 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 фев - РИА Новости. Число погибших при столкновении в пятницу вечером поезда с автобусом в Число погибших при столкновении в пятницу вечером поезда с автобусом в Пакистане выросло до 20, ранения получили 23 человека, сообщил телеканалу Samaa министр транспорта провинции Синд Авейс Кадир Шах.

Министр отметил, что на месте инцидента погибло 19 человек, ещё один скончался в больнице. Он добавил, что состояние 18 пострадавших критическое, им оказывается вся возможная помощь.

Автобус выехал на пути неподалеку от вокзала, расположенного на юге Пакистана города Рори, перед следовавшим в пакистанский город Кандра скоростным поездом.

Авария произошла из-за того, что автобус пытался объехать пробку на национальном шоссе и не увидел приближающегося поезда.