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Пять человек погибли в ДТП во Вьетнаме
Пять человек погибли, 28 пострадали в субботу в результате падения пассажирского автобуса со скалы во вьетнамской провинции Контум, сообщило местное издание... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T13:30
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353
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вьетнам, в мире

Пять человек погибли в ДТП во Вьетнаме

13:29 11.07.2020 (обновлено: 13:30 11.07.2020)
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© Flickr / Ian FullerАвтомобиль скорой помощи. Вьетнам
Автомобиль скорой помощи. Вьетнам
© Flickr / Ian Fuller
Автомобиль скорой помощи. Вьетнам. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пять человек погибли, 28 пострадали в субботу в результате падения пассажирского автобуса со скалы во вьетнамской провинции Контум, сообщило местное издание VnExpress.
По его данным, инцидент произошел приблизительно в 04.00 по местному времени (00.00 мск). Сообщается, что следовавший из провинции Тханьхоа автобус, в котором находились в общей сложности 40 пассажиров, в том числе шестеро детей, упал в ущелье с высоты 20 метров.
Страны мира. Вьетнам
13 июня, 10:15
Во Вьетнаме грузовик въехал в продавцов на рынке
По словам водителя, ДТП произошло вследствие отказа тормозов. В местном департаменте безопасности дорожного движения отметили, что автобус был так сильно поврежден, что спасателям пришлось разделить его на две части, чтобы извлечь раненых.
Заместитель премьер-министра Вьетнама Труонг Хоа Бинь (Truong Hoa Binh) поручил местным властям оказать оперативную помощь пострадавшим, а также протестировать водителя на алкоголь и наркотики.
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ВьетнамВ мире
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