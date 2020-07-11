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Пять человек погибли в ДТП во Вьетнаме
Пять человек погибли, 28 пострадали в субботу в результате падения пассажирского автобуса со скалы во вьетнамской провинции Контум, сообщило местное издание... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T13:29
2020-07-11T13:30
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вьетнам, в мире
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости.
Пять человек погибли, 28 пострадали в субботу в результате падения пассажирского автобуса со скалы во вьетнамской провинции Контум, сообщило местное издание VnExpress
.
По его данным, инцидент произошел приблизительно в 04.00 по местному времени (00.00 мск). Сообщается, что следовавший из провинции Тханьхоа автобус, в котором находились в общей сложности 40 пассажиров, в том числе шестеро детей, упал в ущелье с высоты 20 метров.
По словам водителя, ДТП произошло вследствие отказа тормозов. В местном департаменте безопасности дорожного движения отметили, что автобус был так сильно поврежден, что спасателям пришлось разделить его на две части, чтобы извлечь раненых.
Заместитель премьер-министра Вьетнама
Труонг Хоа Бинь (Truong Hoa Binh) поручил местным властям оказать оперативную помощь пострадавшим, а также протестировать водителя на алкоголь и наркотики.