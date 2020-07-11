Пять человек погибли в ДТП во Вьетнаме

По его данным, инцидент произошел приблизительно в 04.00 по местному времени (00.00 мск). Сообщается, что следовавший из провинции Тханьхоа автобус, в котором находились в общей сложности 40 пассажиров, в том числе шестеро детей, упал в ущелье с высоты 20 метров.