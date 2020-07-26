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Во Вьетнаме число погибших в ДТП с туристическим автобусом выросло до 14
По меньшей мере 14 человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом во Вьетнаме, которое произошло в воскресенье утром, сообщает издание VnExpress. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T14:27
2020-07-26T14:27
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вьетнам, в мире
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости.
По меньшей мере 14 человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом во Вьетнаме
, которое произошло в воскресенье утром, сообщает издание VnExpress.
Ранее сообщалось о девяти погибших и десятках раненых. Как заявил председатель Народного комитета района Бо-Трач Тран Куанг Ву (Tran Quang Vu), еще пять человек скончались в больнице от полученных ран, в результате общее число жертв возросло до 14.
Ранее сообщалось, что туристический автобус выехал с дороги и опрокинулся в центральной провинции Вьетнама Куанг Бин, авария произошла в 09.53 по местному времени (05.53 мск) в районе Бо-Трач, когда автомобиль направлялся к туристической достопримечательности. Предположительно, водитель автобуса мог потерять контроль на повороте. Издание VnExpress отмечает, что авария произошла в зоне с низким уровнем телефонного сигнала, что затрудняет поисково-спасательные операции.
На момент происшествия в автобусе находились около 40 человек, направлявшихся к известным пещерам для празднования 30-летия выпускного.