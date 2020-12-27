https://ria.ru/20201227/kamerun-1591130025.html

В ДТП с автобусом в Камеруне погибли 37 человек

В ДТП с автобусом в Камеруне погибли 37 человек

Автобус столкнулся с грузовиком на западе Камеруна, более 37 человек погибли, 18 получили ранения, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные... РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T16:19

2020-12-27T16:19

2020-12-27T16:19

камерун

яунде

в мире

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Автобус столкнулся с грузовиком на западе Камеруна, более 37 человек погибли, 18 получили ранения, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.Инцидент произошел в ночь на воскресенье в деревне Немале (Nemale). Автобус, в котором находились более 60 человек, направлялся в столицу страны Яунде из города Фумбан. Столкновение произошло, когда автобус пытался объехать толпу людей на дороге."Большинство из пассажиров возвращались с рождественских праздников к родственникам, чтобы встретить Новый год, или это были бизнесмены, везущие подарки для новогодних праздников", - сказал агентству представитель местной администрации Абсалом Мононо Волоа (Absalom Monono Woloa).По его словам, число погибших может вырасти. Другие обстоятельства происшествия не сообщаются.

https://ria.ru/20201225/khristiane-1590922741.html

камерун

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камерун, яунде, в мире