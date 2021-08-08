https://ria.ru/20210808/dtp-1744897927.html

В ДТП с автобусом в Турции погибли 14 человек

В ДТП с автобусом в Турции погибли 14 человек - РИА Новости, 08.08.2021

В ДТП с автобусом в Турции погибли 14 человек

Четырнадцать человек погибли и 18 получили ранения при аварии рейсового автобуса в районе города Балыкесир на западе Турции, сообщила администрация провинции. РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T09:10

2021-08-08T09:10

2021-08-08T11:30

в мире

турция

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АНКАРА, 8 авг - РИА Новости. Четырнадцать человек погибли и 18 получили ранения при аварии рейсового автобуса в районе города Балыкесир на западе Турции, сообщила администрация провинции."Сегодня в 4.40 (совпадает с мск), автобус, выполнявший рейс Балыкесир - Эдремит, потерял управление и перевернулся на окружной дороге в районе Балыкесира. Одиннадцать человек погибли на месте, трое скончались в больницах. Ранены 18 человек, они госпитализированы в пять больниц", - сообщили местные власти.Это вторая крупная авария с автобусом в Турции за последние два дня. В субботу девять человек погибли и 30 пострадали при аварии рейсового автобуса в провинции Маниса на западе страны.

https://ria.ru/20210807/dtp-1744832849.html

турция

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в мире, турция