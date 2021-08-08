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В ДТП с автобусом в Турции погибли 14 человек
В ДТП с автобусом в Турции погибли 14 человек - РИА Новости, 08.08.2021
В ДТП с автобусом в Турции погибли 14 человек
Четырнадцать человек погибли и 18 получили ранения при аварии рейсового автобуса в районе города Балыкесир на западе Турции, сообщила администрация провинции. РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T09:10
2021-08-08T11:30
в мире
турция
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АНКАРА, 8 авг - РИА Новости. Четырнадцать человек погибли и 18 получили ранения при аварии рейсового автобуса в районе города Балыкесир на западе Турции, сообщила администрация провинции."Сегодня в 4.40 (совпадает с мск), автобус, выполнявший рейс Балыкесир - Эдремит, потерял управление и перевернулся на окружной дороге в районе Балыкесира. Одиннадцать человек погибли на месте, трое скончались в больницах. Ранены 18 человек, они госпитализированы в пять больниц", - сообщили местные власти.Это вторая крупная авария с автобусом в Турции за последние два дня. В субботу девять человек погибли и 30 пострадали при аварии рейсового автобуса в провинции Маниса на западе страны.
https://ria.ru/20210807/dtp-1744832849.html
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в мире, турция
09:10 08.08.2021 (обновлено: 11:30 08.08.2021)
 
В ДТП с автобусом в Турции погибли 14 человек

В ДТП с автобусом в Турции погибли 14 человек, 18 ранены

© T.C. Balıkesir Valiliği Resmi Hesabıdır / InstagramВ ДТП с автобусом в районе города Балыкесир на западе Турции
В ДТП с автобусом в районе города Балыкесир на западе Турции
© T.C. Balıkesir Valiliği Resmi Hesabıdır / Instagram
Читать ria.ru в
АНКАРА, 8 авг - РИА Новости. Четырнадцать человек погибли и 18 получили ранения при аварии рейсового автобуса в районе города Балыкесир на западе Турции, сообщила администрация провинции.
"Сегодня в 4.40 (совпадает с мск), автобус, выполнявший рейс Балыкесир - Эдремит, потерял управление и перевернулся на окружной дороге в районе Балыкесира. Одиннадцать человек погибли на месте, трое скончались в больницах. Ранены 18 человек, они госпитализированы в пять больниц", - сообщили местные власти.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
Вчера, 15:09
В Москве в ДТП с автобусом пострадали два человека
Это вторая крупная авария с автобусом в Турции за последние два дня. В субботу девять человек погибли и 30 пострадали при аварии рейсового автобуса в провинции Маниса на западе страны.
 
В миреТурция
 
 
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