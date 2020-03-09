В Гане 27 человек погибли при столкновении двух автобусов

Скорая помощь на месте происшествия в государстве Гана. Архивное фото

Скорая помощь на месте происшествия в государстве Гана

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Не менее 27 человек погибли в центральной части Не менее 27 человек погибли в центральной части Ганы в результате столкновения двух автобусов, сообщает издание Daily Graphic со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел рано утром в понедельник между населенными пунктами Кавампе и Давадава в области Боно-Ист.

В аварии участвовали обычный автобус и микроавтобус Sprinter, который помимо пассажиров перевозил мешки с перцем. В результате лобового столкновения оба автобуса загорелись.