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В Гане 27 человек погибли при столкновении двух автобусов
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РИА Новости

В Гане 27 человек погибли при столкновении двух автобусов

17:45 09.03.2020 (обновлено: 17:57 09.03.2020)
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© AFP 2020 / Ruth McDowallСкорая помощь на месте происшествия в государстве Гана
Скорая помощь на месте происшествия в государстве Гана
© AFP 2020 / Ruth McDowall
Скорая помощь на месте происшествия в государстве Гана. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Не менее 27 человек погибли в центральной части Ганы в результате столкновения двух автобусов, сообщает издание Daily Graphic со ссылкой на местные власти.
Инцидент произошел рано утром в понедельник между населенными пунктами Кавампе и Давадава в области Боно-Ист.
В аварии участвовали обычный автобус и микроавтобус Sprinter, который помимо пассажиров перевозил мешки с перцем. В результате лобового столкновения оба автобуса загорелись.
По словам очевидцев, тела погибших полностью обгорели. Несколько пострадавших были госпитализированы.
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