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2020-05-14T07:50
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В Индии восемь человек погибли при столкновении грузовика и автобуса
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РИА Новости

В Индии восемь человек погибли при столкновении грузовика и автобуса

07:50 14.05.2020
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© AP Photo / Wong Maye-EКареты скорой помощи в Индии
Кареты скорой помощи в Индии
© AP Photo / Wong Maye-E
Кареты скорой помощи в Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 14 мая - РИА Новости. Восемь рабочих погибли, 54 получили ранения в результате столкновения автобуса с грузовиком, в котором индийцы добирались в родной штат, сообщает телеканал NDTV.
"Инцидент произошел на объездной дороге Гуна. Рабочие ехали из Мумбаи в свой родной город Уннао в штате Уттар-Прадеш. Автобус ехал из Гуны в Ахмадабад", - сообщил телеканалу полицейский чиновник.
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Число инцидентов с гибелью возвращающихся в свои штаты внутренних мигрантов в Индии в последнее время растет – накануне шесть рабочих, идущих в родной штат Бихар из Пенджаба, расстояние между которыми примерно 1,2 тысячи километров, были сбиты автобусом в штате Уттар-Прадеш.
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На прошлой неделе 16 рабочих-мигрантов погибли в штате Махараштра после того, как грузовой поезд переехал их, когда они спали на рельсах. Рабочие пытались добраться до железнодорожного вокзала Аурангабада, откуда намеревались уехать в свои родные штаты на севере страны. Чтобы избежать проблем с полицией, они отправились в путь по железнодорожным путям.
В результате закрытия границ между штатами и приостановки сообщения многие индийцы, работающие в других штатах, не могут попасть домой. Ситуация осложняется тем, что власти закрыли на время режима изоляции практически все магазины, в результате чего внутренние мигранты остались без работы. Их селят в специально построенных лагерях, а часть из них остаются в городах, где они работали, и не могут выбраться домой.
Согласно последним данным, число выявленных зараженных коронавирусом в Индии превысило 78,3 тысячи человек, в том числе выздоровели 26,3 тысячи человек, умерли 2549 человек.
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Уттар-ПрадешБихарМахараштраИндияПроисшествияВ мире
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