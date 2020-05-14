В Индии восемь человек погибли при столкновении грузовика и автобуса

В результате закрытия границ между штатами и приостановки сообщения многие индийцы, работающие в других штатах, не могут попасть домой. Ситуация осложняется тем, что власти закрыли на время режима изоляции практически все магазины, в результате чего внутренние мигранты остались без работы. Их селят в специально построенных лагерях, а часть из них остаются в городах, где они работали, и не могут выбраться домой.