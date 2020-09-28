Семьи погибших в ДТП под Калининградом получат страховые выплаты
1802
© Фото : МЧС РоссииДТП с рейсовым автобусом в Калининградской области
© Фото : МЧС России
КАЛИНИНГРАД, 28 сен - РИА Новости. Семьям погибших в аварии с участием рейсового автобуса и песковоза, которая произошла в воскресенье в Калининградской области, будут выплачены страховки, компания-перевозчик также окажет материальную помощь, сообщил РИА Новости руководитель компании "Регио-экспресс" Владимир Гренц.
В воскресенье утром между поселками Круглово и Кумачево в Зеленоградском городском округе столкнулись рейсовый автобус №120 "Калининград-Янтарный" и грузовик с песком. По данным полиции, автобус выехал на встречную полосу. Погибли шесть человек, в том числе девятилетний ребенок. Водитель грузовика скончался, за жизнь водителя автобуса борются врачи.
27 сентября, 14:23Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2020 году
"По страховке по 2 миллиона 38 тысяч получат семьи погибших. Пострадавшим выплаты положены в зависимости от степени тяжести. Если правительство поможет, мы были бы благодарны, но мы от компании по нашим возможностям родственникам погибших выплатим по 100 тысяч, тем, кто лежит в больнице, — по 50 тысяч, сегодня принято это решение", - сказал Гренц.
Калининградские власти объявили понедельник траурным днем, отменены все концертные и развлекательные мероприятия. В правительстве области отметили, что семьям погибших будет оказана материальная помощь, в настоящее время готовится постановление о выделении средств.
27 сентября, 12:52В Приморье при ДТП пострадали двое детей
"Что касается технической стороны - автобус 2018 года выпуска, пробег небольшой. Перед рейсом машина прошла осмотр, водитель пошел медиков, не было никаких противопоказаний. Водитель опытный, почти 20 лет он у нас на предприятии проработал. Он в тяжелом состоянии, очень надеемся, что его спасут. Родственникам погибших хотим глубокие соболезнования выразить, мы вместе с ними молимся и плачем", - сказал Гренц.
После аварии полиция возбудила дело по статье 264 (нарушение правил дорожного движения), сотрудники полиции изъяли путевую и техническую документацию в автотранспортных предприятиях. Следственное управление СК России по региону возбудило дело по статье 238 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).