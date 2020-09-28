https://ria.ru/20200928/avtobus-1577870058.html

Семьи погибших в ДТП под Калининградом получат страховые выплаты

Семьям погибших в аварии с участием рейсового автобуса и песковоза, которая произошла в воскресенье в Калининградской области, будут выплачены страховки,... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T10:43

2020-09-28T10:43

2020-09-28T10:43

следственный комитет россии (ск рф)

калининградская область

происшествия

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<strong>КАЛИНИНГРАД, 28 сен - РИА Новости.</strong> Семьям погибших в аварии с участием рейсового автобуса и песковоза, которая произошла в воскресенье в <a href="http://ria.ru/location_Kaliningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калининградской области</a>, будут выплачены страховки, компания-перевозчик также окажет материальную помощь, сообщил РИА Новости руководитель компании "Регио-экспресс" Владимир Гренц.В воскресенье утром между поселками Круглово и Кумачево в Зеленоградском городском округе столкнулись рейсовый автобус №120 "Калининград-Янтарный" и грузовик с песком. По данным полиции, автобус выехал на встречную полосу. Погибли шесть человек, в том числе девятилетний ребенок. Водитель грузовика скончался, за жизнь водителя автобуса борются врачи.Калининградские власти объявили понедельник траурным днем, отменены все концертные и развлекательные мероприятия. В правительстве области отметили, что семьям погибших будет оказана материальная помощь, в настоящее время готовится постановление о выделении средств.После аварии полиция возбудила дело по статье 264 (нарушение правил дорожного движения), сотрудники полиции изъяли путевую и техническую документацию в автотранспортных предприятиях. Следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России по региону возбудило дело по статье 238 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

https://ria.ru/20200927/dtp-1577841355.html

https://ria.ru/20200927/dtp-1577837915.html

калининградская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), калининградская область, происшествия