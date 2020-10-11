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В Таиланде не менее 20 человек погибли при столкновении поезда и автобуса
По меньшей мере 20 человек погибли, более 30 получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения автобуса с товарным поездом в таиландской... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T08:19
2020-10-11T08:59
бангкок
таиланд
в мире
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<strong>БАНГКОК, 11 окт - РИА Новости.</strong> По меньшей мере 20 человек погибли, более 30 получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения автобуса с товарным поездом в таиландской провинции Чаченгсао в 80 километрах от <a href="http://ria.ru/location_Bangkok/" target="_blank" data-auto="true">Бангкока</a>.Об этом сообщается в опубликованном в воскресенье отчете о происшествии управления по предотвращению и преодолению последствий катастроф.Столкновение произошло в 08.05 (04.05 мск) в воскресенье, говорится в отчете. Автобус, в котором находились около 60 человек, следовавший из провинции Самутпракан в один из буддийских храмов провинции Чаченгсао, неожиданно выехал на регулируемый железнодорожный переезд без шлагбаума при горевшем красном семафоре, предупреждающем о прохождении поезда.Подходивший к переезду товарный состав начал экстренное торможение, однако не успел снизить скорость и остановиться и протаранил автобус. Мощный удар пришелся на кабину водителя и первые ряды сидений.Двадцать человек из числа находившихся в автобусе погибли на месте, более 30 человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницы провинции, говорится в документе.В отчете также говорится, что руководством провинции создана следственная комиссия по расследованию происшествия, состоящая из представителей полиции, управления железных дорог <a href="http://ria.ru/location_Thailand/" target="_blank" data-auto="true">Таиланда</a>, управления наземного транспорта министерства транспорта и страховых компаний.По предварительной информации, попавший в ДТП автобус был нанят одним из промышленных предприятий провинции Самутпракан для поездки его рабочих в почитаемый буддийский храм в соседней провинции Чаченгсао.
https://radiosputnik.ria.ru/20201010/frantsiya-1579221101.html
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бангкок, таиланд, в мире

В Таиланде не менее 20 человек погибли при столкновении поезда и автобуса

08:19 11.10.2020 (обновлено: 08:59 11.10.2020)
 
© REUTERS / DailynewsСпасатели на месте столкновения автобуса с товарным поездом в таиландской провинции Чаченгсао
Спасатели на месте столкновения автобуса с товарным поездом в таиландской провинции Чаченгсао - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© REUTERS / Dailynews
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БАНГКОК, 11 окт - РИА Новости. По меньшей мере 20 человек погибли, более 30 получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения автобуса с товарным поездом в таиландской провинции Чаченгсао в 80 километрах от Бангкока.
Об этом сообщается в опубликованном в воскресенье отчете о происшествии управления по предотвращению и преодолению последствий катастроф.
© REUTERS / DailynewsСпасатели на месте столкновения автобуса с товарным поездом в таиландской провинции Чаченгсао
Спасатели на месте столкновения автобуса с товарным поездом в таиландской провинции Чаченгсао - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© REUTERS / Dailynews
Спасатели на месте столкновения автобуса с товарным поездом в таиландской провинции Чаченгсао
Столкновение произошло в 08.05 (04.05 мск) в воскресенье, говорится в отчете. Автобус, в котором находились около 60 человек, следовавший из провинции Самутпракан в один из буддийских храмов провинции Чаченгсао, неожиданно выехал на регулируемый железнодорожный переезд без шлагбаума при горевшем красном семафоре, предупреждающем о прохождении поезда.
Подходивший к переезду товарный состав начал экстренное торможение, однако не успел снизить скорость и остановиться и протаранил автобус. Мощный удар пришелся на кабину водителя и первые ряды сидений.
Двадцать человек из числа находившихся в автобусе погибли на месте, более 30 человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницы провинции, говорится в документе.
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В отчете также говорится, что руководством провинции создана следственная комиссия по расследованию происшествия, состоящая из представителей полиции, управления железных дорог Таиланда, управления наземного транспорта министерства транспорта и страховых компаний.
По предварительной информации, попавший в ДТП автобус был нанят одним из промышленных предприятий провинции Самутпракан для поездки его рабочих в почитаемый буддийский храм в соседней провинции Чаченгсао.
 
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