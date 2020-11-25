https://ria.ru/20201125/braziliya-1586307853.html
В Бразилии при столкновении автобуса и грузовика погибли 32 человека
В Бразилии при столкновении автобуса и грузовика погибли 32 человека
По меньшей мере 32 человека погибли и 15 пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в муниципалитете Тагуаи в бразильском штате Сан-Паулу,... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T17:39
2020-11-25T17:39
2020-11-25T17:39
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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 ноя – РИА Новости. По меньшей мере 32 человека погибли и 15 пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в муниципалитете Тагуаи в бразильском штате Сан-Паулу, сообщает портал G1 со ссылкой на полицию.Ранее сообщалось о 22 погибших.Трагедия произошла в районе 7 утра. Точных данных о жертвах и пострадавших пока нет. Некоторые люди до сих пор остаются заблокированными в автобусе.В настоящее время раненых доставляют в различные больницы.Полиция уточнила, что автобус перевозил не 40, а свыше 50 сотрудников текстильной компании.
https://ria.ru/20180717/1524737057.html
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