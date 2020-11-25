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В Бразилии при столкновении автобуса и грузовика погибли 32 человека
В Бразилии при столкновении автобуса и грузовика погибли 32 человека
По меньшей мере 32 человека погибли и 15 пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в муниципалитете Тагуаи в бразильском штате Сан-Паулу,... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T17:39
2020-11-25T17:39
сан-паулу (город)
бразилия
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 ноя – РИА Новости. По меньшей мере 32 человека погибли и 15 пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в муниципалитете Тагуаи в бразильском штате Сан-Паулу, сообщает портал G1 со ссылкой на полицию.Ранее сообщалось о 22 погибших.Трагедия произошла в районе 7 утра. Точных данных о жертвах и пострадавших пока нет. Некоторые люди до сих пор остаются заблокированными в автобусе.В настоящее время раненых доставляют в различные больницы.Полиция уточнила, что автобус перевозил не 40, а свыше 50 сотрудников текстильной компании.
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сан-паулу (город), бразилия, в мире

В Бразилии при столкновении автобуса и грузовика погибли 32 человека

17:39 25.11.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПолицейский в Рио-де-Жанейро
Полицейский в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 ноя – РИА Новости. По меньшей мере 32 человека погибли и 15 пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в муниципалитете Тагуаи в бразильском штате Сан-Паулу, сообщает портал G1 со ссылкой на полицию.
Ранее сообщалось о 22 погибших.
За рулём. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.07.2018
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В Бразилии столкновение одиннадцати машин унесло жизни восьми человек
Трагедия произошла в районе 7 утра. Точных данных о жертвах и пострадавших пока нет. Некоторые люди до сих пор остаются заблокированными в автобусе.
В настоящее время раненых доставляют в различные больницы.
Полиция уточнила, что автобус перевозил не 40, а свыше 50 сотрудников текстильной компании.
Спасатели на месте столкновения автобуса с товарным поездом в таиландской провинции Чаченгсао - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
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