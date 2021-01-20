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Взрывы бытового газа в жилых домах в Европе в 2020-2021 годах

Взрывы бытового газа в жилых домах в Европе в 2020-2021 годах

мощный взрыв прогремел в здании в центре Мадрида (Испания), где живут священники расположенной неподалеку церкви. По словам мэра города, предварительная версия... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T20:04

2021-01-20T20:04

2021-01-20T20:04

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

справки

происшествия

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202120 января мощный взрыв прогремел в здании в центре Мадрида (Испания), где живут священники расположенной неподалеку церкви. По словам мэра города, предварительная версия – взрыв газа. В результате взрыва разрушена большая часть постройки, погибли два человека.В ночь на 6 января произошел взрыв газа в квартире многоквартирного жилого дома в Луганске (самопровозглашенная Луганская народная республика). В результате взрыва выбиты окна в одной из квартир, пострадал начальник управления Народной милиции самопровозглашенной республики.2020 31 декабря в Риге (Латвия) в трехэтажном жилом доме из-за утечки газа произошел взрыв, в результате которого и последующего пожара один человек погиб и шестеро получили ранения. 21 ноября в Свердловской области в результате хлопка газа, произошедшего на кухне квартиры в частном жилом доме на двух хозяев, пострадал один человека и выбиты стекла в окнах квартиры дома, образовались трещины на несущей стене.15 ноября в частном доме сельского поселения Экажево Назрановского района Ингушетии произошел взрыв бытового газа, в результате которого пострадала женщина.27 октября при проверке газового котла в новостройке Волгограда произошел взрыв, в результате которого ожоги получили три человека, в том числе хозяйка квартиры, которая через несколько дней скончалась в больнице.27 сентября хлопок газа произошел в пятиэтажном жилом доме в городе Донской Тульской области, повреждена межкомнатная перегородка, пострадал один человек. 20 сентября в результате взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Тюмени пострадали два человека. 26 августа в пятиэтажке на западе Москвы прогремел взрыв. По предварительным данным, взорвался бытовой газ, после чего начался пожар. Огонь охватил три этажа. Из горящего здания вывели 13 человек, эвакуация продолжается. На месте работают пожарные. 21 августа в многоэтажном доме Ярославля произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций. Погибли три человека: две женщины и ребенок. По данным МЧС, произошло обрушение во втором подъезде межэтажных перекрытий с шестого по первый этаж и внешней стены здания с пятого по третий этаж. 18 июля в квартире на первом этаже двухэтажного дома в городе Баксан (Кабардино-Балкария) произошел взрыв газа. Площадь возникшего после этого пожара составила 200 квадратных метров. Пострадали пять человек, в том числе двое детей. Один из пострадавших позже скончался в больнице. 11 июля взорвался газ в квартире на шестом этаже девятиэтажного жилого дома в Нижнем Новгороде. В здании были повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между шестым и седьмым этажами, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда. Пострадали пять человек. 10 июля в многоквартирном жилом доме в поселке Кикнур Кировской области из-за хлопка газовоздушной смеси без последующего горения обрушились перекрытия первого этажа. В результате ЧП один человек погиб, трое пострадали. 9 июля произошел хлопок бытового газа в квартире на первом этаже пятиэтажного дома в городе Вышний Волочек Тверской области. Погибла проживавшая в квартире женщина. 29 июня на третьем этаже дома в Москве после хлопка газа загорелись четыре квартиры. Были спасены 17 человек, трое из них были госпитализированы. Позже один из пострадавших скончался. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. 21 июня в многоквартирном жилом доме в Самаре произошел хлопок газа, в результате которого пострадали две женщины. Кроме того, из дома эвакуировали 24 человека. В здании были повреждены межкомнатные и межквартирные перегородки в соседних квартирах, входная дверь в подъезд и 10 припаркованных легковых автомобилей. 21 июня в Киеве (Украина) в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв газа. Были разрушены межэтажные перекрытия четырех этажей. Спасатели эвакуировали из дома 23 человек, трое погибли.14 июня в многоквартирном жилом доме в Минске (Белоруссия) произошел взрыв бытового газа, затем начался пожар. Травмы получили три человека, их доставили с ожогами в медучреждение. Работники МЧС спасли из подъезда, где взорвался газ, пять человек, еще троих эвакуировали из соседнего.4 июня в подмосковном городе Ивантеевка в жилой пятиэтажке произошел хлопок газа, в результате возник пожар. В результате происшествия пострадала женщина. 8 апреля в селе Филинское в Вачском районе Нижегородской области в жилом доме произошел взрыв газового баллона. В доме произошло частичное обрушение конструкций. Один человек погиб, трое пострадавших госпитализированы. Всего в доме проживали 12 человек. 4 апреля в подмосковном городе Орехово-Зуево произошел взрыв газа в одной из квартир на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. Взорвалась газовая колонка. В результате инцидента во втором подъезде здания обрушились квартиры с пятого по третий этаж. Всего были повреждены десять квартир, из них пять полностью разрушены. Погибли три человека, пострадали десять. 20 марта в центре Перми в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома произошел взрыв газа, в результате которого погибла проживавшая в квартире женщина, еще трое пострадали. Один из пострадавших позже скончался в больнице. 3 марта в жилом многоквартирном двухэтажном доме в Самаре взорвалось газовое оборудование, в результате чего произошло обрушение перегородки. Пострадали семь человек, в том числе трое детей. 22 февраля в трехэтажном жилом доме в городе Азове Ростовской области произошел взрыв бытового газа с последующим горением. Пожар удалось локализовать на площади 60 квадратных метров. Два человека погибли, еще двое пострадали. 15 января в квартире двухэтажного жилого дома в городе Уфа республики Башкортостан произошел взрыв бытового газа. В результате аварии обрушился полоток здания. Пострадали три человека, среди которых один 15-летний ребенок. 13 января в жилом доме в болгарском городе Варна в жилом доме взорвался газовый баллон, после чего начался пожар. Погибли два человека, одиннадцать человек пострадали. 2 января на третьем этаже многоэтажного дома в Тверской области произошел хлопок бытового газа. В результате происшествия пострадали два человека. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), справки, происшествия